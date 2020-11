Koh-Lanta - Dorian : une course d'orientation "épuisante", a-t-il pensé à abandonner ? (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu cette mythique course d'orientation ?

Dorian : Au début, je suis vraiment motivé. Mais au bout d'un moment, la fatigue me rattrape. Je me suis retrouvé tout seul sur un élément remarquable au milieu de la forêt pendant un bout de temps. J'étais vraiment désabusé. Je n'ai pas lâché, mais j'étais tellement épuisé que je ne savais plus ce que je faisais-là. Je n'étais plus lucide. Je marche, j'erre. Je me dis : 'Il faut que je trouve le poignard'. Je ne lâche pas, mais clairement, je suis là sans être là. C'était très, très compliqué. À la fin, je me dit que je ne suis pas loin, que ça y'est, j'ai trouvé l'élément remarquable, que je ne suis pas loin du poignard. J'ai un élan de motivation supplémentaire pour essayer d'avoir le dernier poignard. Malheureusement, il n'aura pas été pour moi. Je suis frustré, mais je ne peux pas dire que je suis déçu.

Non Stop People : À aucun moment vous n'avez pensé à abandonner ?

Dorian : Non. Il n'en était pas question. Pourtant, j'étais fatigué. Cinq heures de recherche au bout de 39 jours d'aventure quand on n'a plus rien, je pense qu'on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est.

Non Stop People : Qu'est-ce qui vous a manqué pendant cette épreuve ?

Dorian : J'ai vraiment manqué de lucidité à cause de mon épuisement qui était vraiment total.

Non Stop People : Sur votre départ aux portes des poteaux, qu'avez-vous ressenti ?

Dorian : Je ne peux pas dire que c'est de la déception, c'est plus de la frustration. J'ai fait 39 jours sur les 40, ce serait un manque de respect pour tous ceux qui sont sortis avant, de dire que je suis déçu de mon aventure. Le but, c'est d'aller loin. Je n'ai pas été éliminé. Je me fais éliminer aux portes des poteaux sur l'orientation qui reste quand même parfois une épreuve aléatoire. J'étais tellement épuisé que sincèrement, au bout de 5h15, avec Lola, quand on a perdu, on s'est regardé, c'était presque un soulagement. On n'était même pas déçu. On était soulagé de se dire : 'Ça y'est, c'est terminé. On va pouvoir manger, se reposer'. Néanmoins, il y a quand même une pointe de frustration de se dire qu'on y était presque.

"Ça a été difficile par rapport à Lola"

Non Stop People : La frustration, c'est ce que vous avez ressenti en ne gagnant aucune épreuve individuel dans l'aventure. Pourquoi c'était si important pour vous d'en gagner au moins une ?

Dorian : Parce que j'allais à 'Koh-Lanta' pour ça à la base. Ce qui m'a attiré dans cette aventure, au tout début, c'était le côté compétition. Je suis quelqu'un qui aime performer, qui aime me mettre en avant sur les épreuves. J'ai réussi à très bien le faire sur les épreuves en équipe. Quand je suis pris au casting, c'est ce que je mets en avant. J'y vais pour tout casser. J'ai vraiment envie d'être fort. Le fait de ne gagner aucune épreuve individuel, c'est super frustrant. Quand je suis rentré de mon aventure, la première chose que j'ai dite à ma bande de copains, c'est : 'Vous allez être déçus les gars !' Ils s'attendaient à ce que je gagne beaucoup d'épreuves, mais je n'en gagne pas. Au fur et à mesure, il y a aussi un manque de confiance qui vient, plus la pression de se dire qu'il faut gagner.

Non Stop People : Dans l'épisode de la semaine dernière, vous avez choisi de sauver votre allié Brice au détriment de l'alliance que vous aviez avec Lola. Avez-vous des regrets aujourd'hui ?

Dorian : Non, pas du tout. À partir du moment où j'avais les cartes en main pour pouvoir changer cette situation, ça ne me ressemblait pas de laisser un ami comme ça partir juste pour quelqu'un avec qui je n'avais pas d'affinités parce que c'était comme ça. Puis stratégiquement, c'était beaucoup plus intéressant pour moi d'emmener Brice qui m'aurait choisi sur les poteaux parce qu'on est allié depuis le début plutôt qu'Angélique qui à aucun moment, ne m'aurait choisi parce qu'on n'avait pas d'affinités dans le jeu. Je suis très, très content d'avoir pu permettre à Brice d'aller à l'orientation puis sur les poteaux. Ça a été difficile par rapport à Lola. Je l'appréciais énormément, donc en faisant ça, je la trahissais un peu. Elle avait fait la même chose avec Jody auparavant, je lui avais pardonné parce que j'avais compris que c'était aussi dans son intérêt. Lola était déçue, triste, mais elle ne m'en a pas voulu. Elle a compris que c'était aussi dans mon intérêt. Si c'était à refaire, je le referais tous les jours, sans hésiter.

Non Stop People : Que retenez-vous de votre aventure ?

Dorian : Que du positif. C'était une aventure vraiment exceptionnelle. J'ai aussi fait des rencontres incroyables. La visibilité que ça donne aussi. Je pense que les gens ont apprécié ma sincérité. Je suis clairement nature-peinture. Je n'ai pas joué un jeu, je pense que les gens l'ont ressenti. Tout ce qui arrive, c'est que du plus. J'ai lancé mon entreprise pour du coaching, c'est du concret. Ce sont des choses qui me réprésentent et que je suis très content de pouvoir faire.

Non Stop People : Sur cette visibilité, comment la vivez-vous au quotidien ?

Dorian : Très bien. Les gens sont très gentils avec moi. Ce n'est pas dérangeant que les gens m'arrêtent dans la rue pour me dire : 'C'est génial, j'espère que tu vas gagner, est-ce qu'on peut prendre une photo ?' C'est super gratifiant. Je sais que c'est éphémère, il n'y a pas de soucis avec ça. En ce moment, je kiffe ma vie et c'est très bien comme ça.

