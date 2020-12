Koh-Lanta : Du sexe hors caméra ? "Pas impossible" d'après un membre de la production

Les téléspectateurs vont pouvoir suivre ce vendredi 4 décembre la finale de la dernière saison de "Koh-Lanta". Et alors que cette soirée sera dédiée au regretté Bertrand-Kamal, l’équipe de Cyril Hanouna a évoqué sur le plateau de TPMP jeudi 3 décembre l’envers du décor de "Koh-Lanta". Guillaume Genton, journaliste et chroniqueur de Cyril Hanouna, a produit le documentaire "La vraie vie de vos aventuriers" qui a été diffusé sur C8 mardi 1er décembre. Et dans ce programme, d’anciens aventuriers ont évoqué les coulisses du célèbre jeu, et ont révélé s’il y avait des éventuelles relations sexuelles en off : "Des rapprochements physiques ? En vrai pas du tout. Physiquement c'est impossible. On est fatigués, on est sales, on ne pense pas du tout à ça", a confié Tiffany, qui a été vue dans le programme en 2017.

"Personne n’a de libido"

Pourtant en 2018, des membres de la production avaient assuré le contraire au Parisien : "Des relations sexuelles ou amoureux, il y en a eu au fil des émissions. Cela se sait, c'est un tout petit monde. Ce n'est pas fréquent mais cela n'a rien d'impossible non plus". Sur le plateau de TPMP, Guillaume Genton a lui aussi confirmé les relations sexuelles entre les candidats : "Ils peuvent techniquement avoir des relations sexuelles, la production met à disposition des préservatifs. En revanche quand vous ne prenez pas de douche pendant 40 jours, personne n'a de libido. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une maison pour les candidats qui viennent d'être éliminés de l'aventure. Et là ils peuvent prendre des douches, dormir ensemble et coucher ensemble. C'est ce que sous-entendent les candidats dans le documentaire. Il y a bien eu des choses dans la maison des candidats".

Par Alexia Felix