Koh-Lanta : Estelle éliminée, elle révèle n'avoir aucun contact avec Jody et Diane (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Estelle : Je m'y attendais un petit peu par rapport aux derniers votes qu'il y avait eu et où ils étaient tous contre moi. Mais j'y croyais quand même parce que j'avais prouvé que j'avais ma place au niveau sportif lors de l'épreuve des bambous. J'ai été surprise, mais j'accepte mon élimination.

Non Stop People : Avez-vous compris pourquoi ils ont voté contre vous ?

Estelle : Ils ne me l'ont pas expliqué. Mais je pense qu'ils m'ont éliminée juste par vengeance par rapport à Diane. Ce que je trouve un peu dommage parce qu'on est sur un jeu, il ne faut pas penser déjà à la vengeance. Je trouve ça fort déjà comme mot par rapport à une personne. Il faut plutôt penser aventure, donc c'est dommage.

Non Stop People : Comment vous sentiez-vous avec les candidats de votre équipe ?

Estelle : Je me sentais un petit peu à l'écart. Est-ce que ça a été "le choc des générations" ? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas su m'intégrer ? Est-ce que leur stratégie était de rester entre jeunes ? Pour moi, toute cette mixité humaine qu'on pouvait connaître dans les différents aventuriers était pour moi très enrichissante. Marie-France a été une bouffée d'oxygène et une épaule bienveillante. Merci à elle. Elle m'a permis de souffler un peu.

Non Stop People : Qu'est-ce qu'elle vous a apportée ?

Estelle : Elle m'a apporté de l'écoute et aucune critique. Je peux vous assurer que c'est bien. Elle était du matin, moi aussi, donc on allait ensemble chercher des crabes. Elle m'a partagé le vécu qu'elle avait eu avec son ancienne équipe, en me disant : 'Ce que tu vis, je l'ai vécu dans l'ancienne équipe'. Heureusement qu'elle a été là.

Non Stop People : Comment avez-vous vécu les commentaires - parfois durs - sur vos capacités physiques ?

Estelle : Tous ces commentaires que les aventuriers ont pu faire par rapport à mes capacités physiques ont été très violents et injustes. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir été plus faible que Jody, Diane ou que même François. Les deux qui sortaient du lot, c'était Dorian et Brice. J'ai partagé mes points de vue sur les stratégies des épreuves, eux aussi. Ils ont dit ensuite que c'était de ma faute. Est-ce que ce n'était pas mieux d'assumer ces choix en me disant : 'Estelle, on va faire autrement. Qu'en penses-tu ?' J'aurais aimé qu'on échange plutôt que de me pointer du doigt.

Non Stop People : Vous avez eu beaucoup de soutien des internautes qui ont jugé que Diane y a été fort avec vous et que finalement, vous aviez bien fait de mettre son nom...

Estelle : J'ai été agréablement surprise. Ça m'a porté parce que je n'osais pas regarder les commentaires. J'avais tout gagné par rapport à ça. Merci à eux ! Ils m'ont propulsée vers l'avant.

Non Stop People : Regrettez-vous d'avoir voté contre elle ?

Estelle : Non et j'assume totalement ce que j'ai fait. On est dans un jeu, chacun est éliminé au bout du compte. Il faut accepter les défaites.

"Je ne garderai que du positif"

Non Stop People : Vous avez pris sur vous pendant l'aventure ?

Estelle : Énormément. D'abord, ça se voit physiquement parce que je rentre un petit peu ma tête dans mes épaules. J'étais recroquevillée, mais c'était une façon pour moi de mettre mon armure, pour ne pas avoir à craquer.

Non Stop People : Vous auriez pu craquer à tout moment ?

Estelle : Oui. J'ai eu cette détermination, ce courage et cette force.

Non Stop People : Quels sont vos rapports avec les candidats ?

Estelle : Je suis en contact avec tous les aventuriers. Après, chacun a ses affinités. J'ai Dorian et Brice en contact. Avec Jody et Diane, je n'en ai pas.

Non Stop People : Pourquoi avoir voulu participer à Koh-Lanta ?

Estelle : Je suis une sportive dans l'âme. J'ai toujours ce besoin du goût du challenge, de me surpasser. J'avais besoin de prouver qu'à mon âge on est toujours capable de faire du sport dans un milieu hostile. Quand on revient de "Koh-Lanta", on en sort grandi et gagnant.

Non Stop People : Physiquement, comment ça s'est passé ?

Estelle : J'ai besoin d'une nourriture sportive et pas alimentaire. Le fait de ne pas manger, ça ne me gênait pas. Je buvais beaucoup d'eau.

Non Stop People : Comment avez-vous vécu cette aventure ?

Estelle : J'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre de positif. Quand on est sur 'Koh-Lanta', on vit des choses incroyables. J'étais heureuse de partager tous les moments d'émotions et de partage que l'on pouvait vivre avec les autres équipes sur les épreuves. Pour la vie sur le camp, je ne garderais que le positif. C'est une aventure extraordinaire. Ma plus belle victoire a été ma rencontre avec toutes ces personnes qui font que 'Koh-Lanta' existe. La production, la logistique, les personnes de l'ombre et les aventuriers. Donc merci à eux, parce que j'en suis sortie grandie.

