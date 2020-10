Koh-Lanta : Hadja éliminée car peu active sur le camp ? Elle dénonce de "fausses excuses" (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Hadja : Alors déjà, pas de surprise, parce que j'étais déjà au courant. On était venu me mettre au courant dans l'après-midi qu'on allait voter contre moi. J'étais juste agacée que les gens n'aient pas pris le temps d'essayer de me connaître. Au départ, je pensais que c'était forcément Alix et c'est plus ça qui m'avait un peu agacée. Par la suite, j'ai su que c'était Dorian qui avait manigancé tout ça. J'étais déçue de savoir que c'était lui. C'est un athlète et j'ai énormément de respect pour lui. J'ai pas du tout compris son choix. Sur le camp, il me parlait, il rigolait avec moi comme si de rien n'était.

Non Stop People : Qui vous a mis au courant ?

Hadja : Je ne le dis toujours pas parce que la personne ne l'a toujours pas dit. J'aimerais bien qu'elle le dise elle-même. On m'a posé la question, je n'aurais jamais répondu d'ailleurs. Même après l'émission, on m'a dit : 'Mais c'est qui ?' Je ne le dirai pas.

Non Stop People : Qu'est-ce qui vous fait penser à ce moment-là que c'est Alix qui aurait pu manigancer quelque chose contre vous ?

Hadja : On ne s'appréciait pas trop depuis l'épreuve de la boue. J'avais du mal avec elle, elle avait du mal avec moi. Comme elle était la capitaine des jaunes, je me suis dit que c'était forcément elle qui avait mis tout ça en place pour me faire partir. Pour Dorian, je ne l'ai pas du tout vu arriver alors qu'avec Alix, je savais qu'il y avait de l'animosité entre nous.

Non Stop People : Quels sont vos rapports aujourd'hui ?

Hadja : On s'entend très, très bien. On a appris à se connaître. Je l'adore. Elle est géniale, elle s'est battue dans sa vie. J'apprécie vraiment les gens comme ça, qui se battent. Elle est vraiment une guerrière.

Non Stop People : Sur sa page Instagram, elle a confié via une publication que vous êtes son "meilleur soutien"...

Hadja : Oui. On s'appelle une fois par semaine. On discute beaucoup. On est très fusionnelles depuis le décès de sa soeur. Ce n'était pas évident pour elle. J'ai énormément de respect pour elle parce qu'elle n'a pas flanché une seconde. J'ai été la première personne qu'elle a contacté dès qu'elle a su que sa soeur n'était plus là. J'ai eu les mots parce que je suis passée par là aussi. Ça nous a encore plus rapproché. Je suis vraiment fière d'elle. Derrière, on a eu le décès de Bertrand-Kamal. Alix l'adorait. C'est pas évident pour elle.

"Je me méfiais beaucoup de Laurent"

Non Stop People : Alexandra et Laurent ont voté contre vous. Ils étaient vos ex-alliés de l'équipe de l'Est. Comment avez-vous réagi ?

Hadja : Je n'ai pas du tout été surprise par le vote d'Alexandra parce que je sais qu'elle était très proche d'Angélique. Et pour Laurent, ça ne m'a pas du tout choqué non plus parce que c'est quelqu'un que je ne sentais pas depuis le début de l'aventure. Je me méfiais beaucoup de lui.

Non Stop People : Pour justifier son vote, Alexandra explique qu'elle vous a trouvé distante avec elle. Qu'en pensez-vous ?

Hadja : Il n'y avait pas de distance. Je pense qu'elle est très douce, gentille. Il y a du monde à voir. Elle me connaissait déjà, pourquoi lui donner de l'attention ?

Non Stop People : Certains de vos camarades ont voté contre vous parce que vous n'étiez pas assez active sur le camp...

Hadja : Ce sont de fausses excuses. Ils avaient peur de ma personnalité. Ce n'est pas une question de ne pas être active sur le camp, ça ne faisait qu'un jour qu'on était là.

Non Stop People : Pourquoi avoir donné votre vote noir à Joaquina et pas à Bertrand-Kamal ?

Hadja : J'ai choisi Joaquina parce que je savais qu'elle était beaucoup plus en danger que Bertrand-Kamal, qui était très apprécié. C'était moins le cas pour Joaquina. Je voulais la protéger par rapport à ça.

Non Stop People : Pourquoi avoir voulu participer à Koh-Lanta ?

Hadja : C'est un rêve de gamine que je réalise et c'est aussi pour rendre hommage à mon frère qui est décédé en janvier 2019.

Non Stop People : Que retenez-vous de cette expérience ?

Hadja : C'est une expérience humaine hyper riche. C'est la plus belle expérience humaine que j'ai pu faire de toute ma vie. J'ai rencontré des gens formidables, que je n'aurais jamais rencontré dans la vie de tous les jours. Je n'aurais jamais pensé être amie un jour avec quelqu'un comme Alexandra, qui est l'opposé de moi.

Par Clara P