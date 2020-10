Koh-Lanta : Hadja et Alix "rivales" pendant l'aventure, ce qui les a rapprochées

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" que les téléspectateurs suivent chaque vendredi sur TF1. Avec la fin des équipes régionales, les candidats toujours en lice ont été divisés en deux équipes, avec d'un côté les jaunes dont la capitaine est Alix et de l'autre, les rouges de Bertrand-Kamal. Depuis le lancement de l'émission, une candidate fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'Hadja, ex-membre de l'équipe de l'Est. Le 3 octobre dernier, à l'issue de la diffusion de l'épisode 6 du jeu, cette dernière s'était attirée les critiques des internautes pour avoir volontairement stoppé le jeu de confort. En faisant ça, la handballeuse de 28 ans a privé ses camarades d'un appel de leurs proches.

Son comportement vis-à-vis d'Alix pendant l'épreuve d'immunité a aussi été pointé du doigt. Face à la polémique, Hadja s'était emparée de sa page Instagram pour répondre. "Quand je me suis vue à la télé, j'ai rigolé. Mais je suis vraiment comme ça. Je n'ai pas fait ça pour la provoquer ou pour la déstabiliser. C'était quand elle shootait que je disais 'ouais !' donc ce n'était pas du tout pour la déstabiliser", expliquait-elle.

"Mon meilleur soutien..."

Avec ce comportement, Hadja ne s'est pas attirée la sympathie d'Alix. Et sur les réseaux sociaux, les commentaires négatifs ont fusé, si bien qu'Alix est intervenue pour faire une mise au point sur ses rapports actuels avec Hadja. Et contre toute attente, les deux aventurières sont aujourd'hui très proches et complices. "C'était un honneur de m'être battue à ses côtés et surtout CONTRE ELLE... Pourquoi !? Parce que cette folle est comme moi. Cette nana c'est : leadership naturel, une grande gueule, une athlète incroyable, une femme de caractère, une tête de mule et surtout la reine du twerk", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Je me suis battue contre elle, pendant le jeu. Et puis les choses de la vie nous ont rapprochées. Elle était là, dans les moments les plus durs. Mon meilleur soutien. Alors les réseaux, etc. c'est drôle un moment, mais vous ne savez pas à quel point cette nana a été importante pour moi. Je t'aime ma reus".

Par Clara P