Koh-Lanta : Hadja révèle les circonstances du décès brutal de son frère

Avec le lancement de "Koh-Lanta, les 4 Terres" fin août sur TF1, ce sont quatre équipes régionales qui ont fait face à Denis Brogniart. Dans l'équipe de l'Est, les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Hadja, une handballeuse de 28 ans. Si cette dernière a fait l'aventure, c'est pour son frère décédé, Maye, comme elle l'avait confié peu de temps avant le lancement de cette édition 2020.

En légende d'une publication postée sur Instagram, Hadja a raconté comment elle a appris la disparition de son frère. "En me réveillant pour aller à l'entraînement et que j'ai vu 3 appels manqués de Lamini, j'ai tout de su que quelque chose n'allait pas, mais j'avais encore espoir... Ensuite, c'est papa qui m'a annoncé la mauvaise nouvelle", postait-elle en janvier dernier. Le 5 septembre dernier, Hadja lui a rendu un touchant hommage pour une occasion spéciale. "Joyeux anniversaire à mon défunt frère Maye, 33 ans aujourd'hui, mais Dieu en a décidé autrement... Tu nous manques tellement, on ne cessera jamais de penser à toi !" écrivait-elle.

"Il était en parfaite santé..."

Dans un entretien à TV Mag, Hadja est revenu sur le décès brutal de son frère, révélant dans un premier temps les épreuves par lesquelles il est passé au cours de sa vie. "Mon frère était un héros. Il était boxeur professionnel, il s'est sacrifié pour sauver la vie d'un homme (en octobre 2007, il avait apposé sa main devant une arme à feu pour empêcher un assassinat, ndlr) puis il s'est battu contre une dépendance aux opioïdes. Il a galéré, mais il avait repris le dessus. Sa mort a été un très gros traumatisme, nous ne nous y attendions pas du tout", a-t-elle raconté.

Elle a ensuite révélé les circonstances de sa disparition. "Il n'y a pas d'antécédents médicaux dans notre famille, jamais de soucis cardiaques, donc nous n'avons pas compris. Il était en parfaite santé. Il partait faire des courses avec ma mère, il était sorti avant elle pour rejoindre ma soeur et sur le chemin, il s'est écroulé (...) C'est un véritable crève-coeur qu'il ne soit plus là", a-t-elle continué.

Par Clara P