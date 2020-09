Koh-Lanta : Inès annonce sa participation à une télé-réalité

"Koh-Lanta" a repris le 28 août dernier, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les téléspectateurs sont déjà sur les chapeaux de roues sur les réseaux sociaux. En effet, la dernière saison a été marquée par l'implication des internautes notamment pour soutenir Claude, grand chouchou de l'édition. Malheureusement, il a échoué à l'épreuve des poteaux face à Naoil. La boxeuse a choisi sa copine Inès pour la grande finale, au grand dam des téléspectateurs. Certains d'entre eux étaient intimement persuadé que la jeune infirmière allait intégrer une émission de télé-réalité quelques semaines après la fin du tournage, et bien c'est chose faite !

Elle tire un trait sur koh-lanta

Dans une story postée sur son compte Instagram, Inès vient de faire une étrange confidence. Elle partira dans quelques jours pour un nouveau tournage, et pas n'importe lequel La Villa des Coeurs Brisés. Avec ce choix, Denis Brogniart l'avait prévenu, la jeune femme tire un trait sur Koh-Lanta. En effet, la production refuse d'avoir des candidats de télé-réalité qui reviennent lors de saisons spéciales. "Vous allez me retrouver sur 'La Villa des Coeurs Brisés'. Je suis un cas un peu à part vis-à-vis par rapport aux autres sentimentalement parlant. Je suis contente, mais j'ai super peur. Je sais qu'à travers ce genre de programme vous allez découvrir la personne que je suis vraiment, pas comme à 'Koh-Lanta'. Ça me fait peur quand même, car ce n'est pas rien. Je n'ai pas envie de tomber dans des travers chelous. Je sais ce que je veux, je sais ce dont je n'ai vraiment pas envie, j'ai peur de me clasher. J'espère que le casting ça va le faire. J'ai vraiment hâte de vous montrer ce dont je suis capable".

Par J.F.