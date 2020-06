Koh-Lanta : Inès dans une télé-réalité ? Denis Brogniart réagit

Vendredi 5 juin, les téléspectateurs assistaient à la finale tant attendue de Koh-Lanta. Alors que ces derniers attendaient une bonne fois pour toute de voir Claude remporter l'émission, c'est finalement Naoil qui est tombée en dernière de l'épreuve des poteaux. Elle a ensuite choisi Inès pour l'accompagner pour cette finale. Malgré le fait qu'elle n'ait pas gagné Koh-Lanta, il semblerait que cette dernière ait commencé une belle carrière à la télévision. En effet, elle a confié dans une interview à Télé-Loisirs il y a quelques jours qu'elle avait déjà eu quelques propositions. "Récemment, j’ai reçu une proposition pour participer à une télé-réalité, mais je n’ai pas encore donné de réponse, car je ne veux pas me précipiter, mais mes portes ne sont pas fermées. En tout cas, une chose est sûre, je ne ferai pas Les Anges 12 !"

"tu as un super job !"

Inès touchée par des rumeurs après l'épreuve de l'orientation, est revenue sur cette annonce lors du live Instagram de Denis Brogniart. L'infirmière de 25 ans a tout d'abord expliqué qu'elle ne souhaitait pas devenir "influenceuse", mais qu'elle n'était pas contre faire des placements de produits sur les réseaux sociaux. "Je ne dirai jamais non pour proposer un produit qui me plaît, que j’utilise dans la vie de tous les jours. En sachant que tu es rémunéré, j’ai envie de poser la question : ‘Qui dirait non ?’" a-t-elle avoué.

Face a cette révélation, Denis Brogniart a tenu à la remettre en garde "Mais tu me confirmes ce soir que tu vas rester infirmière ? Ce métier pour lequel tu as fait pas mal de sacrifices. Tu as emprunté pour réussir tes études…" avant d'ajouter : "Si j’ai un conseil à te donner, tu as un super job qu’on salue encore plus après le Covid donc garde ce métier qui va te permettre de te construire et d’acquérir une expérience intellectuellement et psychologiquement. Garde ça !". Inès a ensuite conclu en expliquant qu'elle aimerait passer "50% de son temps à l'hôpital et l'autre moitié à la télé".

Par J.F.