Koh-Lanta : Joaquina éliminée, comment elle a réagi aux votes d'Alexandra et Laurent (Exclu)

Non Stop People : Vous avez pleuré après votre élimination... Pourquoi ces larmes ?

Joaquina : J'étais déçue. Je suis quelqu'un d'émotif, on l'a bien vu. C'est un peu tout. J'espère que mes enfants seront fiers, la déception de se dire qu'on avait encore plein de choses à prouver. Mon corps ne me lâchait pas, je pouvais encore tenir. J'ai aussi été déçue d'avoir manqué un peu de malchance. Je pense que ça aurait pu être différent si Angélique n'avait pas gagné l'immunité, si j'avais réussi à gagner, si Bertrand-Kamal n'était malheureusement pas sorti.

Non Stop People : Pourquoi avoir donné votre vote noir à Brice ?

Joaquina : Je me dis que l'équipe rouge est en infériorité par rapport aux jaunes. Je redis ce que j'ai dit à ce moment-là, il n'y a pas d'équipe blanche. Loïc est totalement protégé dans le sens où il fait partie des jaunes, même si c'est un ancien vert. Il est apprécié de tous. Je veux protéger Brice parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai fait aussi un bon bout d'aventure. À ce moment-là, je veux protéger les rouges.

Non Stop People : Alexandra a voté contre vous. Elle explique qu'après la réunification, vous n'êtes jamais venue lui parler et qu'elle n'a pas confiance en vous... Qu'en pensez-vous ?

Joaquina : Oui, effectivement. Depuis le début, Alexandra ne s'est pas sentie très intégrée chez le verts, alors que pas du tout. Elle a plus trouvé sa place chez les jaunes parmi Angélique et Lola qui faisaient des tresses (rires). On a connu Alexandra malade, pas bien. On a eu un début d'aventure pas terrible dans le sens où on est parti quand même deux fois sur l'îlot de l'exil, où on avait peur d'un abandon de sa part. Très vite, il y a eu les deux équipes et Alexandra s'est sentie mieux physiquement une fois qu'elle est partie chez les jaunes. Je voudrais juste souligner que si l'équipe verte avait perdu un jeu d'immunité, on n'aurait jamais voté contre elle, mais contre Laurent.

Non Stop People : Laurent a lui aussi voté contre vous... Comment l'avez-vous pris ?

Joaquina : Je ne suis pas du tout étonnée. De la tribu verte, Laurent est celui que je sentais le moins, même si je l'aime beaucoup aujourd'hui. Vous savez, parfois, vous avez une intuition. Dès le départ, on n'était pas sûr de lui. Je ne comprends pas qu'Alexandra n'ait pas réussi à sentir ça, parce que moi, plusieurs fois chez les verts, je lui ai toujours dit : 'Si on perd une épreuve, je ne mettrai pas ton nom, je mettrai celui de Laurent parce que c'est celui que je sens le moins'. Je n'ai pas réussi à créer autant d'affinités pour qu'elle ait confiance. Tant pis. Mais je n'aurais jamais voté contre elle, ça c'est sûr.

Non Stop People : Leur en voulez-vous ?

Joaquina : Non. Je n'en veux à personne. C'est un jeu, c'est comme ça. Mais je ne suis pas étonnée. On a eu le même scénario avec Hadja. Il faut savoir que je suis son binôme depuis le début, donc je savais pertinemment qu'ils voteraient aussi contre moi. Je savais que ma tête était mise à prix. Par contre, si Angélique avait perdu, Laurent n'aurait pas voté contre moi, mais contre Angélique.

Non Stop People : N'y a-t-il pas une petite part de déception sachant qu'Alexandra et Laurent étaient vos alliés chez les ex-verts ?

Joaquina : Oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis déçue à la fin parce que je me dis : 'Il faut que la région soit soudée'. Et on avait toutes les chances d'être les plus soudés. On est arrivé à six sur le camp réunifié. Je ne me serais jamais vue voter contre un vert. Si tout le monde avait tenu l'engagement - oui et non parce qu'on ne s'était jamais vraiment tapé dans la main - mais c'était une logique pour nous qu'on ne vote pas les uns contre les autres. Si à ce vote là, il y aurait eu un vert et un jaune, c'était le jaune qui sautait, c'était pas le vert. La région aurait pris le dessus. Mais tout le monde n'a pas réfléchi comme ça, malheureusement.

"Je suis prête pour un 2e 'Koh-Lanta' !"

Non Stop People : Après avoir hésité entre Lola et vous, Fabrice a finalement déposé votre prénom dans l'urne. Est-ce que son vote a été une surprise ?

Joaquina : J'ai bien compris que pour Fabrice, c'était compliqué sur le camp. Après, il faut savoir qu'il est très chauvin et le Nord avant tout. C'est la région qui a pris le dessus. J'arrive un peu plus à le comprendre.

Non Stop People : Pourquoi avoir voulu participer à "Koh-Lanta" ?

Joaquina : Parce que c'est l'émission que je trouve la plus en cohésion avec mon état d'esprit. Pour moi, ce n'est pas du voyeurisme, c'est vraiment une aventure humaine. C'est le repoussement de soi, c'était un rêve depuis toujours. Je me suis prouvée des choses à moi-même, c'est juste irréel, je n'en reviens toujours pas de l'avoir fait. Je suis toujours sur mon nuage. C'est magique ce que j'ai fait, c'est une chance. C'est superbe.

Non Stop People : Vous confiez avoir tout plaqué pour participer à cette aventure...

Joaquina : Oui. C'était la première fois de ma vie que j'allais déléguer ma société, qui est mon quatrième bébé. Je suis une autoditacte. Mais j'ai surtout laissé mes enfants. Je suis une maman très couveuse, qui gère tout, qui contrôle tout. De tout plaquer, de les plaquer comme ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé pouvoir faire et j'y suis arrivée.

Non Stop People : Comment s'est passé cet éloignement ?

Joaquina : Ca a été super difficile de me demander comment ils allaient, s'ils n'avaient besoin de rien. C'est mon côté mère poule. Ils ont été chamboulés dans leur quotidien. Mon aîné, quand je suis rentrée, il a eu une phrase envers moi en me disant : 'Tu sais maman, on s'est rendu compte de ce que serait la vie si tu étais morte. Sans toi, c'est pas possible'. On est hyper soudés, mais encore plus maintenant. Je pense qu'ils ont donné la valeur à leur mère, un peu plus.

Non Stop People : Que retenez-vous de cette aventure ?

Joaquina : Je maintiens que c'est une aventure extraordinaire et que c'est juste magique de vivre ça. Et je suis prête pour un deuxième 'Koh-Lanta', s'ils veulent bien de moi !

Par Clara P