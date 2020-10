Koh-Lanta : Joaquina "tête pensante" des rouges selon Angélique, elle répond (Exclu)

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisé "Les 4 Terres". Avec la réunification, certaines alliances se sont faites, et des départs ont eu lieu. Après Hadja la semaine dernière, c'est Joaquina qui a été définitivement éliminée à l'issue du conseil de l'épisode 9 diffusé vendredi 23 octobre sur TF1. Pour Non Stop People, cette "maman poule" de 38 ans a accepté de revenir sur son départ.

"J'étais déçue. Je suis quelqu'un d'émotif, on l'a bien vu (...) Mon corps ne me lâchait pas, je pouvais encore tenir. J'ai aussi été déçue d'avoir manqué un peu de malchance. Je pense que ça aurait pu être différent si Angélique n'avait pas gagné l'immunité, si j'avais réussi à gagner, si Bertrand-Kamal n'était malheureusement pas sorti", disait-elle.

"Je ne vais pas voter contre moi-même !"

Pendant cet entretien, nous avons fait réagir Joaquina sur les propos qu'Angélique a tenus à son encontre pour justifier son vote contre elle. L'alliée de Lola dans l'aventure a expliqué avoir mis le prénom de Joaquina parce qu'elle considérait que c'est elle qui "gérait la stratégie" chez les rouges. Qu'en pense la principale intéressée ?

"Non, je ne pense pas être une tête pensante. Je ne pense pas qu'on ait vu à l'image que j'étais quelqu'un de très stratège, loin de là. J'étais plus préoccupée à aller chercher du bois, de l'eau et à manger, que faire mes stratégies. Donc non, je ne suis pas la tête pensante, mais comme je dis et je redis, il fallait justifier le vote. On allait dire quoi ? Que j'étais quelqu'un qui ne bougeait pas, qui était en train de me faire bronzer ou faire des tresses ou m'épiler ? Ben non, pour le coup, ce n'est pas le cas", nous a-t-elle répondu. Et de poursuivre : "A aucun moment, je n'ai tenté de monter une stratégie. Je savais que c'était entre Lola et moi. Je ne vais pas voter contre moi-même ! Quand j'ai compris que c'était entre les deux, il fallait mettre le plus de votes sur Lola. J'aurais peut-être dû être un peu plus stratège d'ailleurs".

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P