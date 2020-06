Koh-Lanta : La nouvelle règle de la prochaine saison choque la toile

Tout juste un mois après le sacre de Noail et la défaite de Claude dans "Koh-Lanta, l’île des héros", le célèbre programme de TF1 fait à nouveau la une de l’actualité. Face à l’immense succès de cette dernière saison, la chaîne est en effet déjà en train de préparer une nouvelle édition de son jeu d’aventure. Et nos confrères de Télé-Loisirs ont obtenu une information de taille sur l’avenir de l’émission puisque ce lundi 22 juin 2020, ils ont énoncé LA nouvelle règle qui change tout pour les futurs aventuriers.

À partir de la saison prochaine, les candidats ne seront plus répartis en deux équipes comme le veut la tradition mais en quatre équipes. Et si la production a fait le choix de cette division, c’est pour pouvoir instaurer une nouvelle composition : les candidats seront répartis en fonction de leur région d’origine ! Il y aura donc une équipe "Nord", une équipe "Sud", une équipe "Grand Ouest" et une équipe "Grand Est".

Les internautes pas fans de cette nouvelle règle

Immédiatement, les internautes ont tenu à donner leurs avis sur ce grand changement… et tous s’accordent à dire que cette nouvelle règle n’est pas franchement une bonne idée. Nombreux sont ceux qui ont d’ailleurs qualifié cette initiative de la production de volonté de copier le célèbre programme de W9 "Les Marseillais VS Les Ch’tis". D’autres ont également associé cette nouvelle règle au concours Miss France pour faire part de leur scepticisme…



On note que cette règle des quatre équipes ne s’appliquera que jusqu’à la fameuse réunification des camps. Enfin Télé-Loisirs précise également que le tournage de cette nouvelle édition est prévu pour le deuxième semestre de l’année 2020 et que pour le 20e anniversaire de l’émission, la production a décidé de ne pas poser bagage aux îles Fidji, lieu d’affrontement des trois dernières éditions.



Eh mais nan c’est pas miss France arrêtez ça va être nul 4 équipes https://t.co/Lgk64LHWap — Mino (@minooo024) June 23, 2020

Pas trop fan du nouveau concept... https://t.co/6u0nkmvzSc — M. (@couchloukoum_) June 22, 2020

Par E.S.