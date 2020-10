Koh-Lanta : la production nourrit-elle les candidats ? (Exclu vidéo)

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres". Une saison différente des précédentes et pour cause : quatre équipes se sont affrontées aux Fidji. Ainsi, 24 candidats sont apparus au générique de l'émission, contre 18-20 en règle générale. De plus, l'équipe perdante à l'issue du jeu de confort a passé 24 heures sur l'îlot de l'exil, un endroit sans eau ni nourriture.

La semaine dernière, dans l'épisode 5 de "Koh-Lanta", Denis Brogniart a annoncé la fin des équipes régionales. Alix et Bertrand-Kamal sont devenus les nouveaux chefs des jaunes et des rouges. En perdant l'épreuve d'immunité, la tribu menée par Bertrand-Kamal s'est retrouvée au conseil. En voulant éliminer un ex-membre de l'équipe de l'Est, Adrien a été démasqué. Une stratégie ratée qui lui a coûté sa place dans l'aventure.

"Ils ont interdiction de..."

Lundi 28 septembre, Charlotte et Jessica - toutes les deux ex-candidates de "Koh-Lanta, l'île des héros" - étaient les invitées d'Alexandra Roost dans "Le Talk", une émission spéciale diffusée sur Non Stop People. Après avoir évoqué le salaire des candidats pendant la compétition, les deux ex-aventurières ont répondu aux rumeurs qui ont laissé entendre que les caméramans de l'émission donneraient à manger aux candidats pendant le jeu.

"Il y a un roulement des caméras, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours les mêmes caméramans qui sont là. On ne les voit jamais manger devant nous. D'ailleurs, ils n'ont même pas le droit de boire", a confié Charlotte. "Ils ont interdiction d'allumer une cigarette devant nous, de manger quelque chose devant nous. Ils ont des montres, dessus il y a du scotch pour pas qu'on voit l'heure. Ils sont très respectueux par rapport à ça. Ils sont obligés. Est-ce que vous imaginez un caméraman qui est là en train de nous filmer, on crève la dalle. Et d'un coup, il se met sur un tronc d'arbre, il fume ça clope : 'Je suis en pause les gars'. C'est impossible", a continué Jessica.

