Koh-Lanta : Laurent éliminé, en veut-il à Alexandra pour son double vote ? (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu cette élimination ?

Laurent : Il faut bien sortir un jour. Après, c'est vrai que ce n'est jamais agréable de se faire éteindre le flambeau. Je m'en doutais un peu, mais j'ai aussi été un peu surpris. Je pensais sortir, mais pas par les personnes qui me font sortir.

Non Stop People : Sur ces personnes qui ont voté contre vous figure Alexandra, l'une de vos ex-alliés de l'équipe de l'Est. Son vote a-t-il été une surprise ?

Laurent : Non, parce que dans "Koh-Lanta", tout est possible. Sur le coup, je ne vous cache pas que ça fait mal, parce que je ne le vois pas venir. Mais c'est plus l'explication, que je suis le plus grand manipulateur qui voulait l'éliminer chez les verts. Je ne lui en veux pas, mais je ne comprends pas. J'ai senti Alexandra très, très touchée par la sortie de Jody qui est un coup de Trafalgar fait par certaines personnes. Je pensais qu'elle en voudrait peut-être plus à ces gens qu'à moi. Je pensais n'avoir jamais rien fait contre elle. C'est un coup stratégique super bien joué (...) On élimine la meilleure des filles qui, sur les poteaux, fait très peur (NDLR, Alix) et on l'élimine du clan des garçons. Après, je ne comprends pas pourquoi elle s'est alliée avec ceux qui ont éliminé Jody.

Non Stop People : Elle a parlé d'"actions" que vous auriez faites contre elle. Elle a aussi eu des retours chez les verts comme quoi vous avez essayé de monter tout le monde contre elle pour l'éliminer... Quelle est votre version ?

Laurent : C'est complétement faux. Je n'ai jamais monté aucune stratégie. J'ai longtemps pensé chez les verts que s'il y avait quelqu'un qui devait être éliminé, c'est moi. Pas au tout début, parce qu'Alexandra était faible. Par contre après, elle monte en puissance. Elle est très, très valeureuse sur les épreuves. Dans ma tête, je me dis, s'il y a un conseil, ça va être moi. Bertrand-Kamal et Loïc étaient très liés. Joaquina s'est rapprochée d'eux. Moi, je suis un peu à l'écart. J'ai toujours été comme ça. Si j'avais dû me rapprocher de quelqu'un, ça aurait peut-être été d'Alexandra. C'est quelqu'un qui a des valeurs et le fait de voir comment on la traitait, je me suis retenu. Mais je savais très bien qui si j'ouvrais ma bouche, je partais. Je pense qu'il y a eu beaucoup de malentendus. Je ne suis pas quelqu'un qui dit les choses. C'est pour ça que je m'en veux.

Non Stop People : Avez-vous eu l'occacion d'en reparler après l'aventure ?

Laurent : Non, jamais. Si elle avait voulu discuter avec moi, elle serait venue m'en parler. J'ai zéro amertume ou quoi que ce soit, c'est super bien joué d'un point de vue stratégique. C'est moins bien assumé. Mais il n'y a pas de soucis entre nous. Je vis ma vie, elle la sienne. Je lui ai envoyé un petit message tout à l'heure, pour savoir comment elle allait (NDLR, Alexandra a récemment fait savoir qu'elle était positive à la Covid-19).

"Pour le vote noir, j'ai hésité entre Loïc et Dorian"

Non Stop People : Pendant la réunification, vous avez voté contre Hadja et Joaquina. Elles nous ont confié qu'elles ne vous faisaient pas confiance dans l'aventure... Qu'en pensez-vous ?

Laurent : Je ne leur ai promis aucune alliance et j'étais un petit peu à part. Le comportement d'Hadja vis-à-vis d'Alexandra me hérissait. Quand j'ai eu la possibilité de parler, hors de question que je me cache. Joaquina, c'est quelqu'un contre qui je n'avais absolument rien. Je trouvais qu'elle était plutôt courageuse. Mais j'ai lu dans ses yeux après le conseil d'Hadja qu'elle ne me le pardonnerait pas et qu'elle a essayé de se venger. J'ai plutôt suivi la raison que le coeur avec les jaunes en votant contre elle.

Non Stop People : Vous donnez votre vote noir à Dorian. À ce moment-là, vous pensez qu'il est le prochain à partir ?

Laurent : Dans ma tête, je me dis qu'ils éliminent Alix parce que c'est un énorme risque. Ils m'éliminent pour casser l'alliance des garçons. Donc s'ils restent dans l'optique d'éliminer le plus fort, ça aurait pu être lui. J'ai hésité entre lui et Loïc, mais ce dernier n'est pas dans les stratégies. Je pense que Dorian va utiliser ce vote un peu plus finement et que ça va servir aux garçons.

Non Stop People : Quelles étaients vos relations avec les filles sur le camp ?

Laurent : Je n'avais aucune affinité avec Jody. Ava, je l'aime bien. Elle bougeait chez les filles. Mais on n'a pas eu le temps de rapprocher. Ça se passait ni bien ni mal avec elle. Je n'ai rien contre Angélique.

Par Clara P