Koh-Lanta : le coup de poker de Lola lors du conseil, Joaquina éliminée

Depuis le lancement sur TF1 de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres", il s'en est passé des choses aux Fidji. Dans les derniers épisodes diffusés, Denis Brogniart a annoncé la fin des équipes régionales. Alix a dirigé les jaunes, Bertrand-Kamal les rouges. Avec la réunification, ces deux équipes ont été mélangées. Désormais, c'est chacun pour soi. À l'issue du choc des ambassadeurs - qui a opposé cette année Hadja à Loïc - Marie-France a été éliminée.

Alix - qui a remporté la toute première épreuve d'immunité individuelle - a donné son collier d'immunité à Dorian. Ce dernier a échappé aux votes des ex-rouges de Bertrand-Kamal qui voyaient en lui un élément fort et redoutable dans les épreuves pour la suite de l'aventure. Si Angélique s'est retrouvée en danger, car jugée peu active sur le camp, c'est Hadja qui a été éliminée à l'issue du tout premier conseil de la réunification. Contre toute attente, deux de ses ex-camarades de l'équipe de l'Est ont voté contre elle, à savoir Alexandra et Laurent.

2 colliers d'immunité pour Lola

Dans le neuvième épisode de cette nouvelle édition de "Koh-Lanta, les 4 Terres", les candidats ont vécu un jeu de confort un peu particulier. En effet, pour la première fois dans l'histoire de l'émission, trois récompenses leur ont été proposées. Si Lola a remporté l'indice "collier d'immunité" (elle en a déjà un en sa possession), Alexandra a pu déguster un énorme hamburger. Quant à Brice, il a pu profiter d'une douche, d'un massage, d'un brossage de dents et d'une collation à base de jus de mangue. À noter qu'à la fin de cette épreuve, Alix s'est sentie mal. Emmenée à l'infirmerie, elle a rapidement fait son retour dans la compétition. L'aventurière de 28 ans a été victime d'une insolation.

L'épreuve d'immunité a mis les nerfs des candidats à rude épreuve. En effet, le perdant du jeu a été éliminé sur-le-champ. Et c'est Bertrand-Kamal qui a fait les frais de cette règle brutale. Protégée par le totem, Angélique a mené une petite stratégie sur le camp réunifié en tentant de diriger les votes contre Joaquina, ex-membre de l'équipe de l'Est. Si le coeur de Fabrice a balancé entre Joaquina et Lola, cette dernière a trouvé un deuxième collier d'immunité grâce à l'indice qu'elle avait remporté à l'issue du jeu de confort. Et contre toute attente, elle n'a sorti aucun collier d'immunité lors du conseil, préférant en garder un au cas où Angélique se retrouverait en danger dans la suite du jeu. C'est Joaquina qui a été éliminée. Elle a donné son vote noir à Brice. Ce dernier pourra voter deux fois lors du prochain conseil.

Par Clara P