Koh-Lanta : le fonds pour Bertrand-Kamal au coeur d'une polémique, Loïc réagit

Koh-Lanta, les 4 Terres s'est achevé ce vendredi 4 décembre 2020 sur TF1. La grande soirée qui a été suivie par plus de 6,3 millions de téléspectateurs a été marquée par le sacre d'Alexandra. L'émission a également été synonyme d'hommage à Bertrand-Kamal, mort le 9 septembre dernier des suites d'un cancer du pancréas, à l'âge de 30 ans.

Denis Brogniart a donc profité de l'attention des spectateurs pour annoncer le lancement d'un fonds pour la recherche du cancer du pancréas nommé "Pour Béka". Et les aventuriers ont été les premiers à se mobiliser pour ce fonds puisqu'ils se sont cotisés pour donner un chèque d'une valeur de 1100€ à cette nouvelle association. Une somme vivement critiquée par les téléspectateurs sur les réseaux sociaux...

"Je ne suis pas quelqu'un d'aisé"

Interviewé par Télé Loisirs ce lundi 7 décembre 2020, Loïc qui a échoué durant l'épreuve des poteaux, a réagi aux critiques concernant cette "maigre" cotisation. "J'ai été surpris de voir que les téléspectateurs étaient déçus par le montant. Me concernant, je ne suis pas quelqu'un d'aisé, je dois avoir 1000 euros en tout sur tous mes comptes réunis" a avancé le jeune homme de 20 ans. "J'ai mis ce que je pouvais et on avait déjà donné à ses parents avant. Peut-être qu'il y a des aventuriers qui n'ont pas donné, je pense que c'est mieux que rien, on a tous fait le maximum. Il faut aussi comprendre que ce n'est pas parce qu'on passe à la télévision qu'on est forcément riches, nous ne sommes que des candidats" a-t-il ajouté.



Durant cette interview, Loïc a également révélé avoir été approché par plusieurs productions de téléréalité : "La télé pourquoi pas mais il faut que ce soit un programme qui me corresponde. Je pourrais refaire un programme d'aventure, ça me plairait. J'ai été contacté pour de la télé-réalité mais j'ai refusé car cela ne m'intéresse pas".









