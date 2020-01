Koh-Lanta : le retour d'anciens candidats emblématiques dans la nouvelle saison

En juin dernier, la 20e saison de "Koh-Lanta" baptisée "Koh-Lanta : la guerre des chefs" se terminait par la victoire de Maud, ex-membre de l'équipe rouge. Une édition 2019 qui avait démarré en mars dernier sur TF1 par l'incontournable épreuve des poteaux. Au total, ils étaient 21 candidats à s'affronter pour espérer aller le plus loin possible dans la compétition.

Depuis la fin de l'émission, les fans attendent avec impatience la prochaine édition. Si certains espéraient une diffusion avant la fin de l'année 2019, TF1 n'a pas exaucé leur souhait. C'est dans une vidéo postée sur sa page Instagram que Denis Brogniart a (enfin) annoncé le retour du jeu d'aventure. "Salut les amis ! Juste un petit message pour vous souhaiter encore une fois d'excellentes fêtes (...) J'en profite aussi pour vous donner rendez-vous au début de l'année pour le grand retour de 'Koh-Lanta' avec une saison qui promet d'être ma-gni-fique. Je ne vous en dis pas plus et je vous embrasse", a-t-il dit lors de ses vacances au Mexique.

Une 21e saison très attendue

Pour le moment, peu d'informations sur cette nouvelle saison de "Koh-Lanta" ont été dévoilées. Baptisée "Koh-Lanta, l'île des héros", cette édition 2020 a été tournée au même endroit que la précédente, à savoir aux Fidji. Si les identités des candidats anonymes ne sont pas encore connues, TF1 a dévoilé sur Twitter une bande-annonce dans laquelle elle présente ses programmes pour la nouvelle année, dont "Koh-Lanta".

L'occasion pour les internautes d'apercevoir une première image de la 21e saison du jeu d'aventure sur laquelle d'anciens candidats emblématiques apparaissent. Il s'agit de Teheiura (saison 11, La Revanche des héros et Koh-Lanta : La Nouvelle Édition), Claude (saison 10 et La Revanche des héros), Moussa (saison 3 et La Revanche des héros), Sara (saison 12 et Koh-Lanta : La Nouvelle Édition) et Jessica (saison 14). Une saison qui promet donc d'être explosive !

Par Clara P