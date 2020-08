Koh-Lanta, les 4 Terres - Adrien : pourquoi sa participation risque de diviser Twitter

Il y a quelques jours, TF1 a révélé la date de diffusion de la nouvelle saison de "Koh-Lanta", baptisée "Koh-Lanta, les 4 Terres". Les fans de l'émission ont rendez-vous le 28 août prochain dès 21 heures sur TF1 pour suivre cette nouvelle aventure qui sera différente des précédentes. En effet, pour la première fois dans l'histoire du programme, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent. Et c'est par régions que les candidats ont concouru les uns contre les autres. Ainsi, les téléspectateurs pourront soutenir l'équipe de leurs choix entre le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest.

Le 15 juillet dernier, lors de la conférence de presse de "Koh-Lanta, les 4 Terres", Rémi Faure - le directeur des programmes de flux chez TF1 - a indiqué que la production a souhaité représenter la France "dans toute sa diversité" avec le principe de la boussole et ses quatre points cardinaux. À la présentation, le public retrouvera l'incontournable Denis Brogniart, qui a déjà teasé cette édition 2020 par plusieurs publications postées sur sa page Instagram.

"Je ne vais pas laisser passer ma chance"

Peu après l'annonce du retour de "Koh-Lanta" sur TF1, ALP (Adventure Line Productions) a dévoilé les portraits des 24 candidats. L'occasion de découvrir le parcours de Joaquina, une maman de 38 ans très proche de ses trois fils, ou encore celui de Loïc, un amoureux de la nature et des sensations fortes. Les téléspectateurs feront aussi la connaissance d'Adrien, un ingénieur ferroviaire de 30 ans. Ce dernier fait partie de l'équipe du Nord aux côtés de Fabrice, Samuel, Lola, Angélique et Marie-France. Et autant dire qu'il ne compte pas se tourner les pouces sur l'île.

En effet, dans son portrait, il est indiqué qu'Adrien compte jouer avec la manipulation auprès de ses concurrents pour aller le plus loin possible. "J'ai assimilé que 'Koh-Lanta' est un jeu où la stratégie a une part prédominante. Je ne vais pas laisser passer ma chance", dit-il dans la vidéo de présentation diffusée sur le site de TF1. Et de poursuivre : "Pour moi, 'Koh-Lanta', c'est simple, c'est trahir avant d'être trahi. Je ne vais pas à 'Koh-Lanta' pour construire des cabanes, j'y vais pour construire des alliances. Je ne vais pas pour ramasser des crabes, mais pour ramasser les 100 000 euros". Une participation qui devrait diviser les internautes, entre ceux qui sont pour la stratégie et ceux qui ont plus de mal avec cet aspect de l'aventure.

