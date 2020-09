Koh-Lanta, les 4 Terres : Alexandra malade, de quoi souffrait-elle sur le camp ?

Dans cette nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres", les téléspectateurs ont fait connaissance avec 24 nouveaux candidats. Pour la première fois dans l'histoire du programme, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji. Et chaque groupe représente une région, à savoir le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Alexandra fait partie de l'équipe de l'Est, dont la couleur est le vert.

Dans un entretien à Télé-Loisirs, elle a révélé les raisons de sa participation au jeu de TF1. "C'était un rêve pour moi ! Ça fait 2, 3 ans que je postule à chaque ouverture des candidatures. Malheureusement, ça n'avait jamais fonctionné jusqu'à cette année. Je crois qu'au fil de mes candidatures, j'ai réussi à mieux exprimer mes motivations et mon envie de participer à cette aventure hors du commun", a-t-elle dit.

"J'étais sous antibiotiques"

En perdant le tout premier jeu de confort de l'aventure, Alexandra et ses coéquipiers se sont retrouvés sur l'îlot de l'exil, l'une des nouveautés de cette nouvelle saison. Un séjour que la Wonder Woman de l'aventure a plutôt "très mal" vécu. "Je suis tombée malade dès la première nuit du jeu. Suite à mon extinction de voix, le médecin est intervenu. Il a surveillé mon état au jour le jour", a-t-elle révélé. De quoi souffrait-elle ? "J'avais une otite, une angine et une bronchite. J'ai tout choppé en 24 heures. J'étais sous antibiotiques dès le deuxième jour de l'aventure (...) J'étais très mal", a-t-elle continué.

Son état de santé a eu des répercussions sur ses rapports avec ses coéquipiers de l'Est. "J'ai tout de suite été un peu exclue et mise à l'écart de mon équipe. J'étais l'élément faible, le maillon faible de mon groupe, car j'étais malade. Dès le début, les filles, Hadja et Joaquina se sont soudées. Moi, j'étais en retrait. C'était ça qui était dur à vivre. Au-delà de la difficulté de la vie sur le camp, des épreuves, des aléas climatiques, le plus dur pour moi, ce fut de ne pas me sentir intégrée. Ça m'a vraiment fait mal", a-t-elle expliqué.

Par Clara P