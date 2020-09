Koh-Lanta, les 4 Terres - Alexandra maman : de quoi souffre sa fille de deux ans ?

C'est une nouvelle saison qui était très attendue par les fans de "Koh-Lanta". Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de cette édition baptisée "Les 4 Terres", tournée une nouvelle fois aux Fidji. Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent. Et c'est une compétition spéciale régions qui a démarré avec le Nord, l'Est, l'Ouest et le Sud. L'îlot de l'exil a aussi fait son apparition. Un endroit perdu où il n'y a ni eau ni nourriture.

Dans l'équipe de l'Est, une candidate a déjà fait beaucoup parler d'elle. Il s'agit d'Alexandra, la Wonder Woman sexy de l'aventure. Cette dernière est tombée malade dès la première nuit du jeu. À Télé-Loisirs, elle s'est confiée. "Suite à mon extinction de voix, le médecin est intervenu. Il a surveillé mon état au jour le jour. J'avais une otite, une angine et une bronchite. J'ai tout choppé en 24 heures. J'étais sous antibiotiques dès le deuxième jour de l'aventure (...) J'étais très mal", disait-elle.

Sa fille hospitalisée "une dizaine de fois"

Dans son portrait diffusé dans "Koh-Lanta, les 4 Terres", Alexandra a parlé de sa vie de famille. Si elle a voulu faire "Koh-Lanta", c'est pour montrer à ses deux filles Lana (2 ans et demi) et Fafali (8 ans) qu'à force "de volonté, en ne baissant jamais les bras, on peut surpasser les difficultés de la vie". À Télé-Loisirs, elle en a dit plus sur les raisons de sa participation à l'émission. "En tant que maman de deux petites filles en bas-âge, je voulais leur montrer que je pouvais réussir", a-t-elle dit.

Alexandra a traversé une épreuve avec la naissance de sa deuxième fille, Lana. En effet, cette dernière souffre d'une maladie des yeux. Dans son portrait, elle s'est confiée. "Lana a une maladie des yeux. Ça a été très difficile pour elle et pour toute la famille étant donné qu'elle a déjà été hospitalisée une dizaine de fois depuis sa naissance", explique-t-elle, sans révéler de quelle maladie il s'agit. Sur Instagram, Alexandra a posté plusieurs clichés de sa famille. Sur certains d'entre eux, sa fille Lana apparaît avec un pansement sur l'oeil droit.

