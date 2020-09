Koh-Lanta, les 4 Terres - Alexandra : pourquoi son attitude sur le camp déroute Twitter

La toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres" a démarré le 28 août dernier sur TF1. Au total, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji. Ainsi, les téléspectateurs ont fait connaissance avec 24 nouveaux candidats, tous anonymes. Depuis le début de la compétition, des départs ont eu lieu. La semaine dernière, à l'issue de l'épisode 2 diffusé sur TF1, Carole a été éliminée par ses coéquipiers du Sud. Quant à François, l'aventurier originaire du Pays basque a été contraint de quitter l'aventure sur décision médicale. Il a été remplacé par Marie-France, première éliminée de l'aventure, qui après avoir fait partie de l'équipe du Nord, a rejoint celle de l'Ouest, sa nouvelle région d'adoption.

L'une des candidates de l'équipe de l'Est a fait parler d'elle dès le coup d'envoi de "Koh-Lanta, les 4 Terres". Il s'agit d'Alexandra, la Wonder Woman sexy de l'aventure. Dès la première nuit du jeu, cette dernière est tombée malade. "Suite à mon extinction de voix, le médecin est intervenu. Il a surveillé mon état au jour le jour. J'avais une otite, une angine et une bronchite. J'ai tout choppé en 24 heures. J'étais sous antibiotiques dès le deuxième jour de l'aventure (...) J'étais très mal", expliquait-elle à Télé-Loisirs.

"Une bipolaire de l'énergie"

Malgré deux séjours consécutifs sur l'îlot de l'exil, l'équipe de l'Est est parvenue à remporter deux épreuves d'immunité. Et c'est grâce à Alexandra que les aventuriers ont pu échapper à deux conseils. Sur Twitter, le comportement d'Alexandra sur le camp n'a pas manqué de susciter l'interrogation des internautes. Qualifiée de "bipolaire de l'énergie", la jeune femme affiche deux attitudes différentes sur le camp et sur les épreuves, comme l'a remarqué un internaute. "Alexandra, c'est une bipolaire de l'énergie ! Il y a 10 min elle était morte, et là, elle gère méthodiquement l'épreuve !" a-t-il posté.

La jeune femme a aussi été critiquée pour ses photos sexy postées sur Instagram. En effet, par le biais de montages photos, certains n'ont pas hésité à souligner l'incroyable avant/après de l'aventurière en opposant son apparence physique sur le camp à celle affichée sur Instagram. "Alexandra sur Tinder/Alexandra dans la vraie vie", a posté un internaute. "Insta VS réalité", a poursuivi un autre.

Alexandra dans la vraie vie vs alexandra sur koh-lanta c'est pas la même chose hein pic.twitter.com/J8Nh3r26pR — Valentin (@Kiinderbueno_) September 4, 2020

Alexandra c'est une bipolaire de l'énergie! Y a 10 min elle était morte, et là elle gère méthodiquement l'épreuve! Comme la 1ère fois!! Faut garder la malade imaginaire, on vous l'dit!#KohLanta pic.twitter.com/J96qM2Y0YS — MiiissSizzlaKalongi (@kalongi_sizzla) September 4, 2020

Alexandra sur le camp vs Alexandra en immunité #KohLanta pic.twitter.com/pQ9uUFPZ4Y — Baby bird (@Jeannebng) September 4, 2020

Par Clara P