Koh-Lanta, les 4 Terres : Alix topless en maillot de bain, est-elle célibataire ?

C'est une nouvelle saison que les fans de "Koh-Lanta" attendaient avec impatience. Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de "Koh-Lanta, les 4 Terres". Une édition avec quelques nouveautés, à commencer par l'îlot de l'exil. L'équipe perdante à l'issue du jeu de confort passera 24 heures sur cet endroit perdu, où il n'y a ni eau ni nourriture. Autre nouveauté : la composition des équipes. En effet, cette année, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji. Chaque groupe représente une région à savoir, le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest.

Dans le premier épisode, l'équipe de l'Est a passé sa première nuit sur l'îlot de l'exil. Quant aux candidats du Nord, ces derniers se sont retrouvés au Conseil. Et c'est Marie-France qui a été éliminée. Une élimination "injustifiée", comme elle l'a révélé après son départ. En exclusivité pour Non Stop People, elle en a dit plus sur son ressenti. "Le petit côté que je ne comprends pas : premier jeu de confort, je reste quand même l'une des seules plus âgées à ne pas lâcher mon équipe. Carole a lâché, François a lâché, Estelle a lâché dans les autres équipes. Je trouve que mon jeu de confort était pas mal. Le jeu d'immunité, on ne le perd pas non plus à cause de moi. C'est Samuel qui merde à la fin. J'ai donné mon maximum".

Un casting... du premier coup

Parmi les 24 candidats, les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Alix, une jeune femme de 29 ans, pompier volontaire dans la région d'Aubagne depuis six ans. Elle est aussi coach sportif. D'ailleurs, cette dernière possède une société de coaching baptisé "Roulez Jeunes Pousses". Dans une interview qu'elle a donnée sur les ondes de Maritima Radio, Alix en a dit plus sur sa vie. "Je suis célibataire et je vis avec mes parents du côté d'Aubagne", a-t-elle révélé. Elle en a ensuite dit plus sur ses motivations à participer à un tel programme. "J'avais envie vraiment de me confronter à quelque chose de concret, et pour moi 'Koh-Lanta', c'est le meilleur des tests. J'ai tenté le casting pour la première fois, et c'était bon", a-t-elle continué.

Le 5 août dernier, Alix a posté un cliché qui n'a pas manqué de faire réagir ses abonnés. Une photo sur laquelle elle prend la pose topless face à la mer. Avant ça, l'aventurière du Sud s'est dévoilée en maillot de bain lors de ses vacances. "Absolument sublime", a posté un internaute. "Non mais, cette bombasse-là", a poursuivi un autre.

Par Clara P