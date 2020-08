Koh-Lanta, les 4 Terres : Angélique pétillante et lookée sur Instagram (Photos)

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" très attendue par les fidèles de l'émission. Le 15 juillet dernier, Non Stop People a assisté à la conférence de presse du jeu d'aventure. L'occasion d'en apprendre plus sur cette édition baptisée "Les 4 Terres", à laquelle 24 candidats participent. En effet, pour la première fois dans l'histoire du programme, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji. Et la compétition se fera par régions avec le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Un choix fait par la production pour représenter la France "dans toute sa diversité" avec le principe de la boussole et ses quatre points cardinaux.

Autre nouveauté cette année : l'îlot de l'exil, un endroit où il n'y a rien. Quelle équipe passera 24 heures sur cette île ? Julien Magne - directeur des programmes ALP (Adventure Line Productions) - en a dit plus lors de la présentation presse de l'émission. "À l'issue des jeux de confort, il y a deux équipes qui vont bénéficier de récompenses, mais la dernière équipe - celle qui terminera quatrième et dernière - sera privée de son campement et devra passer 24 heures sur un îlot perdu au milieu du Pacifique, minuscule, sur lequel il n'y a rien, rien à manger et rien à boire".

Looks en série et sourires à gogo

Avec le lancement de "Koh-Lanta, les 4 Terres", les téléspectateurs s'apprêtent à faire la connaissance de 24 candidats, dont celle d'Angélique. Chef de rang à Paris, la jeune femme a évoqué son enfance dans son portrait. "De mes 5 ans à mes 14 ans, j'ai grandi en familles d'accueil. Je n'ai pas eu une enfance classique. Je n'ai pas eu un père et une mère comme tout le monde. C'est important pour moi de montrer que malgré ça, on peut quand même s'en sortir et que je suis devenue une femme assez accomplie, qui sait où elle va", dit-elle. Dans l'aventure, elle fait partie de l'équipe du Nord. Une participation qu'elle qualifie d'"expérience de sa vie".

Sur sa page Instagram, Angélique partage de nombreux clichés de ses voyages. Cette dernière a posé ses valises dans différents pays, de la Thaïlande au Portugal en passant par Toronto, Abidjan, Miami ou encore San Francisco. Dans certains endroits, elle s'est affichée en maillot de bain. Toujours souriante, elle dévoile aussi ses différentes tenues vestimentaires, de son total look sport à ses tenues estivales en passant par son look chic qu'elle affiche en soirée. Des clichés que vous pouvez retrouver dans notre diaporama ci-dessus.

Par Clara P