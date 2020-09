Koh-Lanta, les 4 Terres : Aubin critiqué par Carole sur son poids, il dénonce des propos "inadmissibles"

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "'Koh-Lanta, les 4 Terres". L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir les 24 candidats au casting. Ces derniers ont été répartis en quatre équipes pour une compétition placée sous le signe des régions. En effet, pour la première fois dans l'histoire du programme, le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest s'affrontent aux Fidji. Depuis le début de la compétition, l'équipe de l'Ouest a démontré sa force grâce aux performances physiques de Dorian et Brice. Quant aux membres de l'équipe de l'Est, malgré deux séjours sur l'îlot de l'exil, ces derniers parviennent à s'imposer sur les épreuves d'immunité, notamment grâce à Alexandra, qui malgré sa santé fragile sur le camp, se rattrape à ce stade de la compétition.

Dans l'épisode 2 de "Koh-Lanta, les 4 Terres" diffusé sur TF1, Carole a été éliminée. Quant à François, le candidat a été contraint de quitter l'aventure sur décision médicale. Il a ainsi été remplacé par Marie-France, éliminée la semaine dernière dans l'équipe du Nord. Elle rejoint donc l'équipe de l'Ouest, sa nouvelle région d'adoption.

Victime de "propos discriminants"

Sur sa page Instagram, Aubin a relayé une interview donnée à Télé Star dans laquelle Carole a confié que ce dernier méritait de sortir par rapport à son poids. Et de poursuivre : "Il bloque un peu le groupe, il les freine. Lors de la dernière épreuve, il m'a tirée, il m'a même fait un peu mal. J'avais l'impression d'être une Twingo et lui, une caravane". Ce à quoi le principal intéressé a réagi : "Je trouve ça inadmissible de tenir des propos comme ça (...) Quand ce sont des gens sur Twitter, ou des faux-comptes Instagram qui m'écrivent pour me dire : 'Tu es gros', à la rigueur... Mais même ça je ne le regarde même pas et je n'en prends même pas compte", a-t-il dit.

Face à la polémique, Aubin a pu compter sur Alix, sa coéquipière dans l'équipe du Sud. Cette dernière a tenu à faire une mise au point sur Instagram. "À la suite du départ d'une candidate vendredi, il y a des propos discriminants qui ont été faits à l'égard de Aubin, chose que je ne cautionne pas du tout, que ce soit des propos envers Aubin, des propos racistes envers Hadja. Sachez que vous avez le droit d'avoir un candidat favori, d'avoir vos propres avis. Cependant, quand c'est dans le non respect total, je ne cautionne pas du tout. Je n'ai pas du tout envie d'être associée à ça. N'oubliez pas que 'Koh-Lanta', c'est un jeu. Ce n'est pas la vraie vie. Vous avez le droit d'avoir votre avis. Que vous soyez un candidat qui sort et qui a la haine ou que vous soyez un téléspectateur, essayez de rester dans le respect de la personne, on vous en sera d'autant plus reconnaissant", a-t-elle confié.

Par Clara P