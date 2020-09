Koh-Lanta, les 4 Terres : Aubin papa, il dévoile le visage de sa compagne sur Instagram

Une nouvelle saison de "Koh-Lanta" a démarré le 28 août dernier sur TF1. Baptisée "Les 4 Terres", cette édition a été tournée aux Fidji. Et pour la première fois dans l'histoire du jeu de TF1, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent. Et c'est une compétition par régions que les téléspectateurs ont découverte. Ainsi, le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest sont représentés. L'îlot de l'exil a aussi fait son apparition. L'équipe qui arrive en dernière position sur le jeu de confort part pour cet endroit perdu où il n'y a ni eau ni nourriture. À noter que depuis le début de l'aventure, l'équipe de l'Est y a déjà séjourné deux fois.

L'aventure a aussi été marquée par des éliminations. À ce stade de la compétition, Carole a quitté le jeu. Quant à François, il a été contraint d'arrêter sa progression dans l'émission à cause d'une blessure au mollet. Sa sortie médicale a provoqué le retour de Marie-France, première candidate éliminée dans l'équipe du Nord. En reprenant place dans l'aventure, elle fait dorénavant équipe avec l'Ouest, sa nouvelle région "d'adoption".

Papa d'un bébé de huit mois

En découvrant cette toute nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres", les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Aubin, un jeune homme de 24 ans, membre de l'équipe du Sud. Dans son portrait, il se présente comme "un pur produit du Gers". Il est responsable dans une agence immobilière. "Je suis quelqu'un de combatif dans le travail (...) Ça m'a permis de gagner le respect de mes collaborateurs (...) Aujourd'hui, tout ce que je fais, je le réussis", dit-il.

Il est aussi l'heureux papa d'un petit garçon prénommé Noré, fruit de ses amours avec Léa, sa compagne. Sur sa page Instagram, Aubin a posté plusieurs clichés, dévoilant au passage le visage de celle qui fait battre son coeur depuis cinq ans maintenant et qu'il surnomme affectueusement "petit lardon". Le jeune candidat a aussi posté des photos sur lesquels il tient son fils dans ses bras. "La plus belle des victoires, mon fils, et de faire battre le coeur de ton peuple. Je te confie cela, car lorsque ma vie s'achèvera, Toi, tu seras roi. (Roi Liche) #fils #famille #jetaime #minimoi", a-t-il posté en légende d'un cliché.

Par Clara P