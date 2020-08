Koh-Lanta, les 4 Terres : aucun Breton au casting, la production s'explique

C'est une saison très attendue par les fans de "Koh-Lanta". Ce vendredi 28 août, TF1 donne le coup d'envoi de "Koh-Lanta, les 4 Terres", nouvelle édition qui comporte quelques nouveautés. Alors que l'îlot de l'exil fait son apparition dans la compétition, 24 candidats s'apprêtent à vivre l'aventure de leur vie. Et pour la première fois dans l'histoire du jeu, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji. Début août, la production a dévoilé les portraits des aventuriers, mais aussi la composition des équipes. Et autant dire que cette dernière révélation n'a pas été au goût de tout le monde.

En effet, des fans du programme ont été surpris de voir qu'aucun Breton ne faisait partie de l'équipe de l'Ouest dans l'aventure. "Première équipe présentée 'l'Ouest' avec aucun Breton dans l'équipe super", a posté l'un d'entre eux sur Twitter. "Aucun Breton dans la tribu de l'Ouest de 'Koh-Lanta', REMBOURSÉ" a poursuivi un autre. Pour rappel, l'équipe de l'Ouest est composée de François (Pyrénées-Atlantiques), Diane (Pyrénées-Atlantiques), Jody (Charente-Maritime), Brice (Creuse), Dorian (Calvados) et Estelle (Seine-Maritime).

Un casting élaboré en fonction "de profils"

Face à la polémique, Télé-Loisirs a directement contacté ALP (Adventure Line Productions), la société qui produit, entre autres, "Koh-Lanta". Et voilà ce qu'elle leur a confié : "Comme nous le répétons depuis plusieurs années maintenant, un casting de 'Koh-Lanta' n'est pas élaboré en fonction de cases à remplir, mais de profils et surtout de motivation. C'est aussi pour cela que le casting s'étend dans le temps afin d'être certain des motivations des potentiels aventuriers à participer à une aventure aussi exigeante que 'Koh-Lanta'".

Et de poursuivre : "De plus, nous ne reprenons pas de profil proche d'aventuriers de la dernière édition diffusée. Il ne s'agit donc pas d'une volonté de notre part, mais de profils d'aventuriers".

Par Clara P