Koh-Lanta, les 4 Terres : Ava peu présente dans l’émission, Twitter s’interroge

La compétition a démarré dans "Koh-Lanta, les 4 Terres". Depuis le lancement de l'émission le 28 août dernier, des départs ont eu lieu aux Fidji. Ainsi, Carole a été éliminée à l'issue de l'épisode 2 diffusé le 4 septembre dernier. Son "coup de sang" peu de temps avant le conseil n'a pas plu à ses coéquipiers qui avaient déjà l'intention de voter contre elle. Dans l'équipe de l'Ouest, François a été victime d'une blessure peu de temps après la victoire de son équipe sur l'épreuve d'immunité. Blessé à la cheville, le candidat a été contraint de quitter l'aventure sur décision médicale. Il a été remplacé par Marie-France, ex-candidate du Nord éliminée la première dans l'aventure. Elle fait dorénavant partie de l'Ouest, sa "région d'adoption", comme l'a précisé Denis Brogniart lors de son arrivée sur le camp orange.

"Elle est arrivée quand chez les bleus ?"

Parmi les candidats de cette nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres", les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Ava, une jeune Corse de 26 ans. Avec son âme d'entrepreneuse, elle est à la tête de son restaurant de poisson. Son caractère : têtue et débrouillarde.

Depuis la diffusion de l'émission, les téléspectateurs ont très peu vu Ava dans la compétition. Et sur Twitter, des internautes n'ont pas manqué de le faire remarquer, non sans humour. "Quelqu'un sait qui c'est Ava ?" a posté un internaute. "Il y a une Ava dans 'Koh-Lanta' ? Je ne l'ai jamais vue", a poursuivi un autre. Si pour le moment, la principale intéressée n'a pas réagi, elle semble partager l'avis des internautes. En effet, elle a relayé le message posté par l'un de ses fans, à savoir : "Belle Ava. Vivement qu'on la voie plus".

Il a fallu attendre qu'il y ait un vote contre elle pour qu'elle apparaisse à la caméra Ava #KohLanta2020 #KohLanta pic.twitter.com/X3bAinXPIo — Karlos De La Pampa (@Karlosdelapampa) September 4, 2020

Attendez comment ça il y a une Ava ? Mais c'est qui elle ? #KohLanta2020 #KohLanta pic.twitter.com/8vxoMSzKyR — Aurélia (@leyna_aurelia) September 4, 2020

Je viens de découvrir Ava à cause du conseil, elle est arrivée quand chez les bleu ? #KohLanta — Jonathan (@JonathanDM_1994) September 4, 2020

Ya une Ava elle est dans Kohlanta? Ptdrr je l‘ai jamais vu — (@ErdnussBK) September 4, 2020

Par Clara P