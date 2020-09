Koh-Lanta, les 4 Terres : Bertrand-Kamal est mort à 30 ans

La famille de Koh-Lanta est désormais en deuil. Ce mercredi 9 septembre, Bertrand-Kamal, aventurier de la nouvelle saison de Koh-Lanta, les 4 Terres, est décédé à l’âge de 30 ans des suites d’un cancer : "C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand-Kamal, aventurier émérite, de la tribu de l’Est de Koh-Lanta, les 4 Terres tournée d’octobre à décembre 2019 aux Fidji et actuellement en diffusion. Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa soeur et son frère. Depuis de longs mois, Bertrand-Kamal a fait preuve d’un courage exemplaire face à la maladie, soutenu par ses parents et ses proches. Denis Brogniart qui l’a accompagné tout au long de sa maladie est profondément touché et s’associe à la douleur de sa famille et ses proches", a fait savoir TF1 dans un communiqué.

L’aventurier se battait contre un cancer

Candidat de l’Est, Bertrand-Kamal avait annoncé en juillet 2020 se battre contre un cancer : "Même si je n’ai pas l’habitude d’étaler ma vie intime sur les réseaux, je me dois de vous expliquer mon silence depuis plusieurs mois. Vous, avec qui j’ai eu la chance de partager des moments uniques et inoubliables, vous, qui m’avez tant donné durant toutes ces années. Tous ces souvenirs, ces fous rires, ces moments de bonheur simples auxquels je m’attache aujourd’hui pour me battre plus fort que jamais contre la maladie. Ouais putain de maladie, ça n’arrive pas qu’aux autres. Si je vous dis ça, c’est que cela fait maintenant des mois que je me bats jour et nuit et j’ai besoin de votre force plus que jamais. Il y a espoir et tant qu’il y a espoir, il y a de la vie. Mes amis, ma famille, je vous aime et je vous promets que la suite sera magnifique, pleine de surprises. Mais l’heure est plus que jamais au combat ! Alors à vos prières, incantations, maraboutage, sorcellerie, ce que vous voulez mais venez on se sort de cette merde ensemble ! Je me battrai jusqu’au bout".

Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa soeur et son frère. pic.twitter.com/Z1MKqOmduQ — TF1 (@TF1) September 10, 2020

Par Alexia Felix