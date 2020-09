Koh-Lanta, les 4 Terres - Bertrand-Kamal mort : ce lien très fort qui le liait à ses parents

Mercredi 9 septembre, Bertrand-Kamal, aventurier de la nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres", est décédé à l'âge de 30 ans des suites d'un cancer. Une nouvelle qui a été annoncée jeudi 10 septembre par TF1. "C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand-Kamal, aventurier émérite, de la tribu de l’Est de Koh-Lanta, les 4 Terres tournée d’octobre à décembre 2019 aux Fidji et actuellement en diffusion. Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa soeur et son frère. Depuis de longs mois, Bertrand-Kamal a fait preuve d’un courage exemplaire face à la maladie, soutenu par ses parents et ses proches. Denis Brogniart qui l’a accompagné tout au long de sa maladie est profondément touché et s’associe à la douleur de sa famille et ses proches", a fait savoir la chaîne via un communiqué.

Bertrand-Kamal n'a que très récemment parlé de sa maladie. En effet, c'est à "Bien Public" qu'il a révélé souffrir d'un cancer. "Je suis tombé malade après l'aventure. Je suis en plein combat contre la maladie. Je préfère le dire. Je n'ai aucune honte avec ça. C'est un combat contre le cancer, cette fois, qui m'attend. Les épreuves ne sont pas encore terminées de mon côté", disait-il.

"Ma mère, c'est ma fan"

Bertrand-Kamal aimait se ressourcer dans sa ville natale, Dijon, là où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Des confidences qu'il avait faites dans son portrait. Et ce qui l'attache à sa région, la Bourgogne, c'est sa famille. "J'ai une relation fusionnelle avec mes parents, que ce soit avec mon père ou avec ma mère. On est très, très proche l'un de l'autre. J'ai une mère très protectrice et un père très titilleur, il aime me booster à fond. C'est mon coach de vie. Ma mère, c'est ma fan. 'Koh-Lanta', je le fais surtout pour mes parents. J'ai envie de leur montrer que leur fils est aujourd'hui devenu un homme et que toutes les valeurs qu'ils m'ont inculquées, ça a servi et ça va payer", disait-il.

Sur sa page Instagram, Bertrand-Kamal avait posté en décembre dernier des photos sur lesquels il s'affichait complice avec ses parents. En légende d'un cliché où il faisait mine d'embrasser sa maman, l'aventurier lui avait déclaré tout son amour. "La femme de ma vie", avait-il écrit en espagnol. Sur une autre publication, il lui avait dédié ses mots : "Mama, t'es ma vie, t'es mon sang. Je ferais tout pour toi Mama... La seule qui ne m'en voudra pas, la seule sur qui je ne douterai pas, la seule qui ne m'a pas lâché, et ça, depuis mes premiers pas".

Par Clara P