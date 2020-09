Koh-Lanta, les 4 Terres : Bertrand-Kamal mort, Denis Brogniart lui rend hommage

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Bertrand-Kamal, candidat de la nouvelle saison de Koh-Lanta les 4 Terres sur TF1, est décédé à 31 ans des suites d’un cancer : "C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand-Kamal, aventurier émérite, de la tribu de l’Est de Koh-Lanta, les 4 Terres tournée d’octobre à décembre 2019 aux Fidji et actuellement en diffusion. Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa soeur et son frère. Depuis de longs mois, Bertrand-Kamal a fait preuve d’un courage exemplaire face à la maladie, soutenu par ses parents et ses proches. Denis Brogniart qui l’a accompagné tout au long de sa maladie est profondément touché et s’associe à la douleur de sa famille et ses proches", a fait savoir dans un communiqué TF1.

"Un mec en or et un aventurier formidable"

Face à cette triste nouvelle, Denis Brogniart est rapidement sorti du silence. L’animateur de TF1 a pris la parole sur Instagram dans un émouvant message : "Suis dévasté par le décès de Bertrand-kamal hier soir. Il avait 30 ans. Je l’ai connu comme aventurier de Koh Lanta et je l’ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j’ai partagé tant d’instants privilégiés. Il m’avait ému aux Fidji, il m’a bouleversé après et surtout il m’a impressionné par son courage, son mental, sa tendresse et son altruisme. Un grand monsieur, un mec en or et un aventurier formidable. Sa vie a été courte mais si riche et intense, faite d’amour, de joie, de générosité et d’échanges.Honorons la mémoire de cet homme si bon. Je pense ce matin à sa maman Annick, à son papa Samir, à sa sœur et à son frère qui l’ont entouré avec tant d’amour jusqu’au bout. Mon Beka, je garde avec moi pour toujours ton sourire, tes yeux pétillants, nos moments de partage quotidiens quand c’était si dur, je ne t’oublierai jamais...Repose en paix. Je t’aime".

Par Alexia Felix