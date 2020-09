Koh-Lanta, les 4 Terres : Bertrand-Kamal mort, les aventuriers réagissent

Bertrand-Kamal a finalement perdu sa bataille contre le cancer. Ce mercredi 9 septembre, l’aventurier de Koh-Lanta les 4 Terres est décédé à seulement 31 ans. Face à la nouvelle, Denis Brogniart a tenu à rendre hommage au candidat : "Suis dévasté par le décès de Bertrand-kamal hier soir. Il avait 30 ans. Je l’ai connu comme aventurier de Koh Lanta et je l’ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j’ai partagé tant d’instants privilégiés. Il m’avait ému aux Fidji, il m’a bouleversé après et surtout il m’a impressionné par son courage, son mental, sa tendresse et son altruisme. Un grand monsieur, un mec en or et un aventurier formidable. Sa vie a été courte mais si riche et intense, faite d’amour, de joie, de générosité et d’échanges". Et en plus de Denis Brogniart, de nombreux aventuriers de Koh-Lanta ont souhaité rendre hommage au jeune homme.

"Repose en paix"

Ainsi, Moundir, candidat emblématique de l’émission a écrit sur Instagram : "Repose en paix super aventurier… condoléances aux proches". De son côté, Naoil, gagnante de la dernière édition de Koh-lanta a écrit : "Perte d’un membre de la famille Koh-Lanta. J'aurais aimé le rencontrer, il respirait la joie de vivre. Repose en paix. Mes condoléances à la famille et proches". Teheiura quant à lui a fait part de sa peine : "Rip. Mes condoléances à sa famille. La famille Koh-Lanta est aussi en deuil". Alban, ancien du Combat des héros, a également réagi sur la Toile : "Putain de cancer à 31 ans seulement, toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Bertrand-Kamal".

