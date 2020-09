Koh-Lanta, les 4 Terres - Bertrand-Kamal : quand avait-il appris sa maladie ?

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres". Pour la première fois dans l'histoire du programme, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent lors d'une compétition entre régions. Au total, 24 candidats se sont lancés dans l'aventure, dont Bertrand-Kamal. Jeudi 10 septembre, TF1 et ALP ont annoncé via un communiqué le décès du candidat. À la suite de sa disparition, et en accord avec sa famille, TF1 a décidé de lui dédier cette saison.

Quelques jours seulement avant sa disparition, Bertrand-Kamal avait révélé à "Bien Public" qu'il souffrait d'un cancer. "Je préfère le dire. Je n'ai aucune honte avec ça. C'est un combat contre le cancer cette fois, qui m'attend. Les épreuves ne sont pas encore terminées de mon côté", disait-il. En réalité, Bertrand-Kamal avait évoqué sa maladie bien avant cette interview. En effet, c'est sur Facebook en juillet dernier qu'il en avait parlé pour la première fois via un long message adressé à ses abonnés.

"La production a été exemplaire..."

Si Bertrand-Kamal a pu participer à "Koh-Lanta, les 4 Terres", c'est parce que le candidat a appris sa maladie après l'aventure. Une confidence qu'il avait faite à "Bien Public" et qui a été confirmée par deux chroniqueurs de "Touche pas à mon poste" dans l'émission du jeudi 10 septembre diffusée sur C8. "Il n'était pas malade lors du tournage en octobre, novembre. Ça s'est déclaré après, au retour. La production a été exemplaire avec la famille, avec les candidats", a confié Gilles Verdez.

Émilie Lopez, journaliste média et chroniqueuse, a apporté quelques précisions. "Avant de faire 'Koh-Lanta', les candidats ont énormément de tests physiques, ils voient des médecins, ils font un truc vraiment drastique et personne n'avait détecté ça. Même lui et sa famille ne le savaient pas. Donc c'est important de rappeler que non, il n'est pas parti en étant malade, c'est après qu'il l'a découvert", a-t-elle dit. Enfin, Valérie Benaïm a rappelé ce message que Denis Brogniart avait délivré aux parents de Bertrand-Kamal - sans les citer - lors de la finale de "Koh-Lanta, l'île des héros". C'était le 5 juin dernier. "Il avait fait un salut à un certain Samir (NDLR, le papa de Bertrand-Kamal) qui 'vivait des moments difficiles'. On ne savait pas de qui il parlait exactement. Il ne voulait évidemment pas mettre en lumière et pointer du doigt le nom de l'aventurier en question", a-t-elle souligné.

Par Clara P