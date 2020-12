Koh-Lanta, Les 4 Terres : Brice bientôt papa, sa grande annonce juste avant la finale

Après plusieurs semaines de compétition et de survie sur le camp, Loïc, Alexandra et Brice vont s'affronter ce vendredi 4 décembre 2020, durant la mythique épreuve des poteaux. A l'issue de la soirée tant attendue, nous saurons enfin le nom de l'aventurier qui va empocher les 100 000€.



"J’ai participé au jeu pour mon propre plaisir et gagner 'Koh-Lanta'. Mais je me bats dans la vie pour ma famille. Ma motivation était ma grande sœur, elle a toujours été là pour moi, elle a toujours tout fait pour moi et c’est un exemple pour moi. En lui offrant l’intégralité de ces 100 000 euros, elle pourra rembourser une partie de son prêt et avoir une vie plus simple. Ce serait un juste retour de ma part pour tout ce qu’elle m’a apporté. Je ne suis pas riche du tout, j’ai un petit appartement à Paris, je suis intermittent du spectacle, mais tout l’argent sera pour elle" a déclaré Brice quand nos confrères du Figaro lui ont demandé ce qu'il ferait de son gain en cas de victoire.

Brice bientôt papa

Le jeune homme de 23 ans est plus que jamais au coeur de l'actualité aujourd'hui puisqu'il vient de faire une grande annonce sur Instagram. L'aventurier originaire de la Creuse a en effet publié une série de photos en noir et blanc où il apparaît torse nu, penché sur le ventre arrondi de sa compagne.



"L’aventure Koh-Lanta se termine ce soir, mais une nouvelle commence. Un nouveau rêve se réalise, tellement content de pouvoir enfin vous l’annoncer. Dans quelques jours je vais devenir papa pour la première fois et je suis le plus heureux du monde. Tellement content d’avoir pu partager Koh-Lanta avec vous, vous êtes géniaux, on se retrouver dans quelques minutes en direct sur TF1 pour l’annonce de cette grande nouvelle" a écrit le jeune homme pour annoncer qu'il va bientôt devenir papa.





Par E.S.