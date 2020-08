Koh-Lanta, les 4 Terres - Brice : cette émission sur TF1 à laquelle il a participé

La nouvelle saison de "Koh-Lanta" débarque ce vendredi 28 août sur TF1. Et pour la première fois dans l'histoire du programme, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji. Pour donner une nouvelle dynamique à la compétition, la production a eu l'idée d'opposer des régions de France. Ainsi, le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Est sont représentés dans cette édition qui promet d'être riche en rebondissements. Ainsi, 24 candidats sont au casting. Parmi eux, Brice, un jeune animateur radio de 22 ans. Dans son portrait, il en a dit plus sur son métier. "C'est aimer les gens, les faire kiffer, passer de la musique, être de bonne humeur, les faire rire. Ça va être complètement ma personnalité", confie-t-il.

Le plus important pour lui dans "Koh-Lanta", c'est la compétition. "Je viens pour tout gagner, je m'entraîne depuis des mois, entre deux et six heures de sport par jour. Pour ne rien regretter, je veux être dans une forme olympique et je ne veux rien laisser au hasard. Je veux que les gens se disent : 'Moi, je veux faire aussi bien, même mieux que le Brice de 'Koh-Lanta'. Je veux qu'on dise : 'Lui, il a vraiment tout cassé, quand il est venu", poursuit-il dans son portrait.

Une première apparition en 2016

Avec son arrivée sur TF1 dans "Koh-Lanta, les 4 Terres", Brice compte bien aller le plus loin possible. Mais le jeune homme de 22 ans n'en est pas à sa première expérience télévisée. En effet, nos confrères de Télé-Loisirs ont retrouvé l'émission dans laquelle il s'était illustré en mars 2016.

Les téléspectateurs avaient pu le voir dans "Les 12 coups de midi", le jeu présenté par Jean-Luc Reichmann. À ce moment-là, Brice était étudiant en école de radio. Il était venu défier Teddy - le maître de midi - sans y parvenir. Nos confrères ont posté à la fin de leur article une capture d'écran du jeune homme lors de sa participation à l'émission. Un cliché que vous pouvez découvrir en cliquant ICI. À noter que Carole - au casting de "Koh-Lanta, les 4 Terres" - a elle aussi participé à une émission diffusée sur TF1.

Par Clara P