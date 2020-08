Koh-Lanta, les 4 Terres : Brice déjà gagnant ? Son incroyable entraînement pour l'aventure

Le 15 juillet dernier, Non Stop People s'est rendu à la conférence de presse de "Koh-Lanta". Une nouvelle saison baptisée "Koh-Lanta, les 4 Terres" et pour cause : ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent par régions avec le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Au total donc, 24 candidats ont été sélectionnés par la production pour participer à cette aventure unique. En les réunissant, la production a souhaité représenter la France "dans toute sa diversité" avec le principe de la boussole et ses quatre points cardinaux, comme l'a indiqué Rémi Faure, directeur des programmes de flux chez TF1 lors du point presse organisé dans les locaux de la chaîne.

Une autre nouveauté attend les candidats. En effet, l'îlot de l'exil fait pour la première fois son apparition dans "Koh-Lanta". L'équipe qui arrivera en dernière position à l'issue du jeu de confort passera 24 heures sur cette île où il n'y a ni eau ni nourriture. De quoi affaiblir l'équipe qui s'y trouvera la veille d'une épreuve capitale, celle de l'immunité.

Proche de ses trois soeurs

En attendant le 28 août prochain, date à laquelle la nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres" débarque sur TF1, Non Stop People s'intéresse au casting de cette édition. Ainsi, après avoir découvert les portraits de Joaquina, Loïc, Alexandra, Carole ou encore celui de Lola, place à Brice, membre de l'équipe de l'Ouest. Dans sa vidéo de présentation, le jeune homme fait découvrir les coulisses de son métier d'animateur radio. "C'est aimer les gens, les faire kiffer, passer de la musique, être de bonne humeur, les faire rire. Ça va être complètement ma personnalité", dit-il. Sur sa page Instagram, Brice a posté des clichés de sa collaboration avec Manu, animateur sur NRJ. Ainsi, il a déjà rencontré des stars, telles que le chanteur Ed Sheeran ou encore l'humoriste Gad Elmaleh (voir ci-dessous). Le réseau social est aussi l'occasion pour lui d'afficher sa complicité avec ses proches, notamment avec ses trois soeurs.

Le plus important pour lui dans "Koh-Lanta", c'est la compétition. "Je viens pour tout gagner, je m'entraîne depuis des mois, entre deux et six heures de sport par jour. Pour ne rien regretter, je veux être dans une forme olympique et je ne veux rien laisser au hasard. Je veux que les gens se disent : 'Moi, je veux faire aussi bien, même mieux que le Brice de 'Koh-Lanta'. Je veux qu'on dise : 'Lui, il a vraiment tout cassé, quand il est venu", poursuit-il dans son portrait. Lundi 24 août, Brice a retrouvé ses coéquipiers d'aventure chez TF1 pour l'avant-première de l'émission. Dans sa story, il a partagé son ressenti. "C'est tellement incroyable (...) Hâte de vous montrer cette expérience si difficile, si intense, si magique, et surtout de pouvoir le partager avec vous", a-t-il posté.

#KohLanta Tribu de l'Ouest : Brice

« Je veux qu'on dise : "Waouh lui il a vraiment tout cassé !" »

Découvrez les autres aventuriers de la tribu de l'Ouest ICI https://t.co/IT9iIIXiJN

RDV à partir du 28/08, 21H sur @TF1 ! pic.twitter.com/xeiNbpz7vA — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) August 19, 2020

Par Clara P