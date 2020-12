Koh-Lanta, les 4 Terres : Brice papa, Denis Brogniart réagit

Brice a démarré une toute nouvelle aventure ce mercredi 9 décembre, celle de la paternité. Le jour de la grande finale de Koh-Lanta les 4 Terres, l’aventurier arrivé en finale avait annoncé la grossesse de sa compagne sur Instagram : "L’aventure Koh-Lanta se termine ce soir, mais une nouvelle commence. Un nouveau rêve se réalise, tellement content de pouvoir enfin vous l’annoncer. Dans quelques jours je vais devenir papa pour la première fois et je suis le plus heureux du monde. Tellement content d’avoir pu partager Koh-Lanta avec vous, vous êtes géniaux". Et finalement, ce mercredi 9 décembre, Brice a annoncé aux internautes être devenu papa pour la première après la naissance de son fils : "Cet ange de noël est arrivé un peu plus tôt que prévu. Nous sommes très heureux de vous faire découvrir notre petit aventurier, la maman va bien, elle a été géniale. Alors vous avez des idées pour le prénom ? Merci pour tous vos messages les loulous, c’est que du bonus".

Dans sa story Instagram, l’aventurier de TF1 avait fait des confidences sur la naissance de son bébé : "Tout va bien. Cette nouvelle aventure a commencé cette nuit à 4h35. Il pèse 2,8kg, c'est une petite crevette. Quand ma compagne était en train d'accoucher, elle n'arrêtait pas de me dire "J'aurais préféré faire deux fois Koh-Lanta. J'avoue que l'accouchement, mesdames, mesdemoiselles, vous êtes trop fortes". Et en plus de recevoir les félicitations de ses fans, Brice a eu droit à un tendre message de la part de Denis Brogniart ce jeudi 10 décembre sur Instagram : "Félicitations à Brice et à sa compagne ! Ils entament la plus belle aventure de la vie en devenant parents ! Ce petit garçon est arrivé avec un peu d’avance ! Bon moi je connais le prénom mais ce n’est pas à moi de vous le révéler…!". Reste à attendre de connaître le nom de ce bébé, qui vient agrandir la grande famille de Koh-Lanta.

Par Alexia Felix