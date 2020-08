Koh-Lanta, les 4 Terres - Carole : cette émission à laquelle elle a déjà participé sur TF1

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" qui attend les fans de l'émission. En effet, il y a quelques jours, TF1 a dévoilé la date de retour de l'émission fixée au 28 août prochain. Et pour la première fois dans l'histoire du programme, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji. En effet, la production a choisi 24 nouveaux candidats pour cette toute nouvelle aventure. Et ces derniers ont concouru par régions. Un choix que Rémi Faure - le directeur des programmes de TF1 - a expliqué le 15 juillet dernier, lors de la conférence de presse de l'émission. Ainsi, il a indiqué que la production a souhaité représenter la France "dans toute sa diversité" avec le principe de la boussole et ses quatre points cardinaux.

En plus de ce spécial "régions", une nouveauté attend les aventuriers de "Koh-Lanta, les 4 Terres". En effet, ces derniers s'apprêtent à découvrir l'îlot de l'exil. "À l'issue des jeux de confort, il y a deux équipes qui vont bénéficier de récompenses, mais la dernière équipe - celle qui terminera quatrième et dernière - sera privée de son campement et devra passer 24 heures sur un îlot perdu au milieu du Pacifique, minuscule, sur lequel il n'y a rien, rien à manger et rien à boire", a indiqué Julien Magne - directeur des programmes ALP (Adventure Line Productions) - lors de la conférence de presse.

Après TF1.... M6

En attendant le coup d'envoi de cette nouvelle saison de "Koh-Lanta", Non Stop People vous propose d'en apprendre davantage sur les candidats au casting cette année. Après Joaquina, Alexandra, Loïc ou encore Adrien, c'est au tour de Carole de se dévoiler dans son portrait. Cette dernière, originaire de Marseille, compte bien sur son fort caractère pour atteindre la mythique épreuve des poteaux. À 52 ans, cette adepte de la randonnée partage son quotidien avec ses abonnés sur sa page Instagram. Ainsi, elle a confié passer ses vacances dans les Alpes, en famille.

À noter que Carole n'en est pas à sa première expérience télévisée. Avant de participer en avril dernier à l'émission "Incroyables transformations" diffusée sur M6, la candidate a été vue fin 2018 sur TF1 dans "Promis, c'est la dernière !" Pendant trente jours, neuf volontaires - dont Rachel Legrain-Trapani et l'humoriste Titoff - ont tenté d'arrêter de fumer "en même temps que des millions de Français", précisait Le Dauphiné. En légende d'un article consacré au programme, Carole avait posté la légende suivante : "Une belle expérience et plein d'émotions. On vous attend nombreux. À ne pas rater. Soyez présents. C'est vraiment une très, très belle expérience".

Voir cette publication sur Instagram #tatouage#tatou#dessin#couleur#rose#rosedesvents Une publication partagée par Caro (@caro_kohlanta_2020) le 24 Juil. 2020 à 9 :59 PDT 24 Juil. 2020 à 9 :59 PDT

Voir cette publication sur Instagram #incroyabletransformation#coiffure#maquillage#vetement Une publication partagée par Caro (@caro_kohlanta_2020) le 11 Avril 2020 à 3 :15 PDT 11 Avril 2020 à 3 :15 PDT

Par Clara P