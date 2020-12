Koh-Lanta, les 4 Terres : Denis Brogniart dévoile un nouvel hommage à Bertrand-Kamal

Le 9 septembre 2020, Bertrand-Kamal est décédé à l’âge de 30 ans des suites d’un cancer du pancréas. Une maladie qu’il a découvert après sa participation à "Koh-Lanta, les 4 Terres". Comme l’avait révélé la productrice de l’émission, Alexia Laroche-Joubert, sur le plateau de "Touche pas à mon poste", Bertrand-Kamal "s'est blessé dans l'aventure, un truc assez bénin". Mais en rentrant chez lui après son élimination, Bertrand-Kamal "avait encore mal". "A ce moment-là, il est allé faire des examens. Et en fin de compte ils ont décelé – c’était, je crois, le 17 avril - un cancer. Très agressif, malheureusement", avait expliqué Alexia Laroche-Joubert. Bertrand-Kamal a été emporté par le cancer moins de cinq mois après l’avoir appris.

Denis Brogniart dévoile une figurine à l’effigie de Bertrand-Kamal

La disparition de Bertrand-Kamal a suscité une vive émotion auprès des téléspectateurs de TF1. De nombreux hommages lui ont été rendus via les réseaux sociaux. Le dernier en date est une figurine à l’effigie de Bertrand-Kamal, créée par un certain Romain. La figurine a été envoyée à Denis Brogniart, qui s’est montré très affecté par la mort de Bertrand-Kamal, et aux parents du défunt jeune homme. Denis Brogniart a révélé cette figurine sur son compte Instagram. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cet hommage rendu à Bertrand-Kamal a fait l’unanimité. "Super geste", "C’est touchant", "C’est un magnifique cadeau", "Géniale comme initiative", peut-on lire dans les commentaires.

