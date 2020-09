Koh-Lanta, les 4 Terres : départ médical et retour de Marie-France, Carole éliminée

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres". Un premier épisode marqué par un premier séjour pour l'équipe de l'Est sur l'îlot de l'exil, mais aussi par l'élimination de Marie-France, victime de la stratégie d'Adrien. Ce dernier a composé deux clans, un avec Marie-France et Fabrice pour éliminer Angélique, l'autre avec Lola et Angélique pour se débarrasser de Marie-France.

Dans le deuxième épisode de cette nouvelle édition, l'équipe du Sud a remporté le jeu de confort. L'occasion pour les aventuriers de partager un repas régional. Malheureusement pour l'Est, l'équipe s'est retrouvée pour la seconde fois sur l'îlot de l'exil après être arrivée en dernière position à l'issue du jeu. Alexandra, "au bout du rouleau", s'est une nouvelle fois attirée les critiques d'Hadja. "En arrivant sur le camp, j'avais l'impression qu'Alexandra avait toute la misère du monde sur le dos. Son comportement m'agace et me fait rire à la fois (...) Dans la vraie vie, je pense que je lui rentrerais dedans", a-t-elle lâché à son encontre.

L'équipe de l'Ouest en larmes

Avec l'épreuve d'immunité, l'équipe de l'Est a repris du poil de la bête. Et c'est elle qui a remporté le totem. Le Sud a eu du mal à s'imposer pendant l'épreuve. En arrivant dernière, l'équipe s'est retrouvée au conseil. Un coup dur pour les aventuriers, ces derniers étant très soudés depuis le début de la compétition. Du côté de l'Ouest, François s'est blessé à la fin de l'épreuve. Le candidat a ressenti une "grosse douleur" au mollet. Victime d'une déchirure musculaire, il a été contraint de quitter l'aventure sur avis médical. Un départ qui n'a pas manqué de toucher ses coéquipiers, plus particulièrement Diane et Brice, en larmes en apprenant son départ. Marie-France, éliminée dans l'équipe Nord, a fait son retour dans l'aventure. Elle fait désormais partie de l'équipe de l'Ouest.

Dans l'équipe du Sud, de grosses tensions ont éclaté entre Carole et le reste de l'équipe. En la qualifiant de "maman du sud" et en lui disant qu'ils allaient voter contre elle, les aventuriers se sont attirés sa colère. La doyenne s'en est plus particulièrement prise à Alix, lui reprochant de vouloir être "la meneuse" du groupe. Après un conseil plutôt apaisé, Carole a été éliminée, récoltant la majorité des voix contre elle.

