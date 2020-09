Koh-Lanta, les 4 Terres : Diane complice avec Jody, leur week-end sexy à Biarritz (Photo)

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres". Pour la première fois dans l'histoire du jeu, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji. Et chaque équipe représente une région de France, à savoir le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Est. Au casting, 24 nouveaux candidats anonymes se sont lancés dans l'aventure. Et depuis le début de la compétition, des départs ont eu lieu. La semaine dernière, dans l'épisode 2 diffusé le 4 septembre sur TF1, Carole a été éliminée par ses coéquipiers du Sud. Malgré sa bonne entente avec l'équipe, la doyenne n'a pas supporté d'être le maillon faible de ce conseil. Ainsi, juste avant de voter, elle a eu un "coup de sang" envers Alix, ce qui n'a pas manqué d'aggraver son cas.

Si l'équipe de l'Est a déjà passé deux séjours consécutifs sur l'îlot de l'exil, elle a su s'imposer sur deux épreuves d'immunité. Enfin, l'équipe de l'Ouest est très soudée, mais manque d'organisation. Avec la sortie médicale de François qui a provoqué le retour de Marie-France dans la compétition, les aventuriers ont été chamboulés.

"Un week-end d'exception"

Dans l'aventure, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Diane, une jolie blonde membre de l'équipe de l'Ouest. Dans la vie, elle est en couple avec Thibault Daubagna, rugbyman à la Section paloise Béarn Pyrénées. Un centre qu'il a intégré en 1999, comme l'indique sa page Wikipédia. Depuis la fin du tournage de "Koh-Lanta, les 4 Terres", Diane a gardé contact avec certains de ses coéquipiers, à commencer par Jody.

Le week-end dernier, les deux aventurières ont passé du temps ensemble à Biarritz. Un séjour que Diane a immortalisé sur sa page Instagram via une photo sur laquelle elle prend la pose en maillot de bain avec Jody. En légende, elle a posté le message suivant : "Invitée de marque pour un week-end d'exception ! #copines #amitié #friends #girl #smile #fourire #beach #plage #biarritz #love #life". En commentaires, des internautes n'ont pas manqué de complimenter le duo. "Superbes les filles", a posté un internaute. "Très sexy les filles", a poursuivi un autre.

Par Clara P