Koh-Lanta, les 4 Terres : Diane éliminée, les internautes critiquent son comportement

Ce vendredi 11 septembre, TF1 diffusait un nouvel épisode de Koh-Lanta. Et ce dernier était pour le moins particulier car il rendait hommage à Bertrand-Kamal, candidat très apprécié de cette nouvelle saison, subitement décédé d'un cancer. Avant le nouvel épisode, Denis Brogniart a tenu à lui adresser un bel hommage : "J'ai découvert un aventurier avant de l'aimer comme un ami. Un être cher avec qui j'ai partagé tant de moments privilégiés (...) Malgré la souffrance, il gardait sa bonne humeur" commençait-il.

"Il y a quelques jours encore, il s'inquiétait pour les autres (...) Il a cru jusqu'au bout qu'il parviendrait à vaincre ce cancer qui le rongeait (...) Il rêvait de monter seul sur scène (...) Mon Beka, je garde précieusement avec moi, pour toujours, tes yeux qui pétillent, nos échanges quotidiens quand c'était dur, je ne t'oublierai jamais, nous ne t'oublierons jamais et nous te dédions cette saison (...) Je t'aime".

Un hommage salué par les internautes, très émus par les mots de Denis Brogniart. Mais un autre moment a vivement été commenté par les téléspectateurs. Il s'agit du conseil.

"Le Karma"

Après avoir perdu l'épreuve d'immunité, les oranges se retrouvent sur la sellette et veulent éliminer Estelle. Mais Diane la soupçonne d'avoir un collier d'immunité. Elle concerte donc ses camarades et fait part de son idée : fouiller dans son sac. Une idée rapidement balayé d'un revers de main par ses coéquipiers, notamment Dorian qui explique face caméra : "c'est la seule chose intime que l'on a, on ne peut pas commencer à agir comme cela. Je préfère qu'elle mette mon nom et sortir sur un collier que de fouiller dans les sacs des autres".

Une attitude applaudit par les internautes, contrairement à Diane, éliminée lors du conseil, qui s'est attiré les foudres des internautes. "Estelle elle a joué. Faut pas avoir le seum comme ça Diane. Tu lui as grave mal parlé", "Diane a insulté Estelle, l'a critiquée pendant tout l'épisode, a mis tout le blâme sur elle, a voulu fouiller dans son sac et a incité les autres à la faire et à la fin a voté contre elle. Et là ça fait la choquée parce qu'elle lui a rendu la monnaie de sa pièce… Culottée", ou encore "Diane voulait la faire sauter et éprouvait si peu de respect pour Estelle qu'elle était prête à fouiller ses petites culottes devant les gens. Allez arrache-toi ma sœur".

Mais quelle hypocrite cette Diane elle nous lache un encore tout à l’heure je lui tenais la main en arrivant.. je me sens poignardée alors qu’elle même elle a voté contre Estelle #KohLanta #kohlanta2020 #KohLantaLes4Terres pic.twitter.com/usfSn6megf — (@diinaslb) September 11, 2020

Mdr c’est pas Diane qui voulait fouiller dans le sac d’Estelle ? Le karma. #KohLanta pic.twitter.com/F96E3m5RFi — Erine (@Erine_08) September 11, 2020

“Je préfère sortir sur collier que fouiller dans un sac. C’est la seule chose qu’on a ici.” Merci bg pour tes valeurs #KohLanta pic.twitter.com/iRz3otcQwg — JLOW (@JLOWOfficiel) September 11, 2020

Par J.F.