Koh-Lanta, les 4 Terres : Diane éliminée, a-t-elle digéré et compris la trahison d’Estelle ? (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Diane : J'ai été très, très surprise et choquée, notamment par la sortie du collier d'immunité, ce geste que je n'ai pas vu venir du tout. J'ai été très triste et bouleversée. J'avais comme l'impression qu'on m'arrachait de ma famille de l'Ouest à ce moment-là. Sur le coup, quand Denis Brogniart énonce mon prénom, je suis bloquée, je suis totalement abasourdie. Et c'est au moment où il m'éteint le flambeau et que je me retourne vers mes coéquipiers - qui sont tous en larmes de me voir éliminée - que je réalise et que je me mets à mon tour à pleurer.

Non Stop People : Que ressentez-vous à ce moment-là vis-à-vis d'Estelle ?

Diane : C'est comme si l'on me plantait un couteau dans le dos. J'emploie des mots très forts la concernant. On avait tous voté contre une personne et c'était une seule et unique personne qui choisissait de me faire partir et de m'enlever ce rêve. J'ai eu de la haine qui est sortie envers elle. Les mots que j'ai employés sont très forts à ce moment-là (NDLR, 'Vengez-moi, faites-la sauter dès que vous pouvez').

Non Stop People : Vous les regrettez aujourd'hui ?

Diane : Regretter, ce n'est pas le mot. Il faut remettre mes propos dans le contexte. Je ne m'attendais pas à ça. Avec la fatigue, la faim, on est tous solidaire à ce moment-là. Les mots sont forts, ils auraient pu être tournés différemment, mais sur le moment, je le pensais, c'est mon coeur qui a parlé. Pour moi, mon aventure s'arrêtait à cause d'une seule personne et pas d'un consensus.

Non Stop People : Avez-vous finalement compris pourquoi Estelle a voté contre vous ?

Diane : Non, je n'ai pas compris, malgré le fait que l'épisode soit passé. Je ne le comprends toujours pas. Je le respecte, je l'entends. Les choses sont passées et Estelle est une personne que je respecte aussi. Maintenant, non, je ne le comprends pas dans le sens où j'ai essayé de l'accompagner. C'est une personne qui est plus perso que le reste de l'équipe. Le collectif, ce n'est pas sa priorité. J'étais la seule à essayer d'aller lui parler. Avec les mots que j'utilisais, j'essayais d'arrondir les angles. A priori, je n'ai pas utilisé les bons, sinon je ne serais pas sortie à ce moment-là. J'avais ce rôle d'aller lui parler pour essayer d'être un peu l'intermédiaire entre elle et le groupe. J'essayais de l'aider. Est-ce que ma gentillesse et ma bienveillance m'ont porté préjudice ? Apparemment.

Non Stop People : François nous a confié qu'Estelle était "un peu à part" et qu'elle avait "un manque de confiance en elle"... Êtes-vous d'accord avec ça ?

Diane : Dans l'aventure, oui, elle est un petit peu à part, solitaire. Alors qu'on a été un groupe très vite soudé et notre priorité, c'était pour le groupe. Elle est plus perso. De là à juger sa personne, son manque de confiance en elle, je ne sais pas. En tout cas, sur le jeu, elle n'était pas au top de sa forme. Elle a quand même un beau palmarès derrière elle, mais sur 'Koh-Lanta', elle n'était pas trop en forme.

"On est en deuil"

Non Stop People : Est-ce qu'il n'y a pas eu une mise à l'écart involontaire de la part de l'équipe ?

Diane : Quand on se retrouve dans un groupe qu'on ne choisit pas, il y a des affinités qui se font naturellement et d'autres qui se font moins. C'est vrai que dans l'équipe, on n'a pas d'affinités particulières avec Estelle qui n'a jamais trop fait en sorte de s'intégrer non plus. Je ne pense pas que ce soit une différence d'âge, parce que François a été très vite dans notre groupe et pourtant, il a le même âge qu'Estelle. Il a trouvé sa place comme quelqu'un de fédérateur. Estelle jugeait plus ses qualités comme une sportive. Le reste n'était pas sa priorité.

Non Stop People : Avez-vous eu l'occasion de reparler de l'aventure avec elle après le tournage de l'émission ?

Diane : Non, on n'a pas vraiment rediscuté de tout ça. En tant que personne qui a été éliminée par Estelle - je ne me mets pas en position de victime - mais voilà, c'est moi qui me fais sortir, je n'ai pas ressenti le besoin d'aller lui en parler. Je n'ai pas d'affinités. Elle n'est pas venue me voir pour en parler ou s'expliquer. Je n'ai pas ressenti le besoin de discuter avec elle de ça.

Non Stop People : Qu'est-ce que cette aventure a représenté pour vous ?

Diane : C'était une aventure magnifique ! Ce qu'on retient en partant, c'est que finalement, les moments les plus durs deviennent les plus beaux. J'ai eu la chance de tomber dans une équipe de dingue. On a créé de vrais liens. Je ne retiens que du bon de cette expérience qui est magique.

Non Stop People : Des regrets ?

Diane : Non, sauf un abonnement à la boule noire que j'aurais bien aimé résilier rapidement (rires). Par contre, j'ai une envie de revanche. J'ai envie de retourner dans l'aventure pour montrer mes qualités sportives que je n'ai pas pu montrer. Je m'étais préparée avant de partir.

Non Stop People : Nous avons appris jeudi 10 septembre la disparition de Bertrand-Kamal... Comment avez-vous réagi ?

Diane : Ça a été un choc d'apprendre sa disparition. Toute la famille 'Koh-Lanta' et moi-même, nous sommes tous profondément tristes et choqués de cette nouvelle. On met tous des petits mots sur Instagram. On est en deuil. J'aimerais vraiment adresser tout mon soutien à sa famille, à ses frères et soeurs, à ses parents. Ça doit être un moment terriblement difficile. La vie est injuste d'enlever quelqu'un a à peine 30 ans.

Par Clara P