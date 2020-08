Koh-Lanta, les 4 Terres : Diane en couple, qui est son compagnon Thibault Daubagna ?

Le 15 juillet dernier, Non Stop People a assisté à la conférence de presse de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Koh-Lanta, les 4 Terres". L'occasion de découvrir les nouveautés qui rythmeront cette nouvelle aventure, à commencer par la composition des équipes. En effet, pour la première fois dans l'histoire du programme, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji. Un choix que Rémi Faure - le directeur des programmes de TF1 - a expliqué lors de la présentation presse du célèbre jeu d'aventure. Ainsi, il a indiqué que la production a souhaité représenter la France "dans toute sa diversité" avec le principe de la boussole et ses quatre points cardinaux.

En plus de ce spécial "régions", la production a prévu de renforcer la difficulté du jeu avec l'îlot de l'exil. "À l'issue des jeux de confort, il y a deux équipes qui vont bénéficier de récompenses, mais la dernière équipe - celle qui terminera quatrième et dernière - sera privée de son campement et devra passer 24 heures sur un îlot perdu au milieu du Pacifique, minuscule, sur lequel il n'y a rien, rien à manger et rien à boire", a indiqué Julien Magne, directeur des programmes ALP (Adventure Line Productions).

3 ans d'amour

En attendant le coup d'envoi de "Koh-Lanta, les 4 Terres" le 28 août prochain, TF1 a dévoilé les portraits des 24 candidats au casting cette année. Après Joaquina, Alexandra, Loïc ou encore Carole - déjà vue sur TF1 et M6 - c'est au tour de Diane de se dévoiler. À 25 ans, elle est manager dans une agence immobilière dont son père est le directeur. Originaire du Béarn, elle compte bien tout donner pour remporter la compétition. À noter qu'elle fait partie de l'équipe orange, celle de l'Ouest, aux côtés de cinq autres aventuriers. Le 5 août dernier, dans une publication postée sur sa page Instagram, Diane a partagé sa joie de participer à "Koh-Lanta". "Vous n'allez pas le croire... Et je ne m'en remets toujours pas moi-même !!! Vous connaissez tous mon amour pour les diverses bestioles de la nature, ainsi que mon don inné pour la survie... ET POURTANT... Rendez-vous dès le 28 août à 21h05 sur TF1 pour suivre mon aventure inoubliable dans 'KOH-LANTAAAAA !!" a-t-elle écrit.

Si elle a récemment dévoilé ses photos de vacances, Diane n'est plus un coeur à prendre. En effet, la jeune femme est en couple avec Thibault Daubagna, rugbyman à la Section paloise Béarn Pyrénées. Un centre qu'il a intégré en 1999, comme l'indique sa page Wikipédia. À 26 ans, son palmarès est déjà bien fourni. En 2014, il remporte le tournoi des six nations des moins de 20 ans. Un an plus tard, il est Champion de France de Pro D2 avec la Section paloise. Avec Diane, il file le parfait amour. Cette dernière ne manque pas de partager des photos de leur amour sur Instagram, de leurs vacances à Rome à leurs retrouvailles pour Noël en passant par leurs soirées en amoureux.

Instagram de Thibault Daubagna : thidaub

Par Clara P