Koh-Lanta, les 4 Terres : Diane sublime et sexy en maillot de bain sur Instagram

Le 15 juillet dernier, Non Stop People s'est rendu chez TF1 pour assister à la conférence de presse de "Koh-Lanta, les 4 Terres". Sur place, Denis Brogniart, Alexia Laroche-Joubert, Remi Faure et Julien Magne ont dévoilé les grandes lignes de cette nouvelle saison. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire du programme, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji. Et chaque groupe s'apprête à défendre sa région. En effet, le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest sont représentés. Un moyen pour la production de représenter la France "dans toute sa diversité" avec le principe de la boussole et ses quatre points cardinaux.

En plus de ce spécial "régions", une nouveauté attend les aventuriers de "Koh-Lanta, les 4 Terres". En effet, ces derniers vont découvrir l'îlot de l'exil. Un nouvel endroit peu attrayant, comme l'a expliqué Julien Magne, directeur des programmes ALP (Adventure Line Productions). "À l'issue des jeux de confort, il y a deux équipes qui vont bénéficier de récompenses, mais la dernière équipe - celle qui terminera quatrième et dernière - sera privée de son campement et devra passer 24 heures sur un îlot perdu au milieu du Pacifique, minuscule, sur lequel il n'y a rien, rien à manger et rien à boire".

Parmi les 24 candidats au casting de cette nouvelle saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres", Diane tentera d'aller le plus loin possible dans l'équipe de l'Ouest. À 25 ans, elle est manager dans une agence immobilière dont son père est le directeur. Originaire du Béarn, elle se dévoile sur sa page Instagram. En plus d'être en couple avec Thibault Daubagna - un rugbyman à la Section paloise Béarn Pyrénées - la jeune femme est passionnée par l'équitation. "Passion + compétition, tous les ingrédients sont là pour un WEEKEND RÉUSSI", a-t-elle posté en légende d'une photo sur laquelle elle pratique le saut d'obstacles.

Quelques jours avant, Diane a posté une photo d'elle immortalisée dans une piscine. L'occasion pour l'aventurière de s'afficher dans un maillot de bain jaune qui lui va à ravir. Sa communauté n'a pas manqué de la complimenter sur son physique. "Tu es magnifique, quel corps", a posté un internaute. "Magnifique, tu es tellement belle. Une vraie poupée, je t'adore", a continué un autre. Autant dire que Diane fait sensation avant même son passage dans l'émission.

Tribu De l’Ouest : Diane

« Je veux montrer aux autres que je peux voler par moi-même, sans l’aide de mon papa »

