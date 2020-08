Koh-Lanta, les 4 Terres - Dorian : pourquoi son compte Instagram a été suspendu

C'est une nouvelle saison que les fans de "Koh-Lanta" attendent avec impatience. Baptisée "Les 4 Terres", cette édition qui débarque vendredi 28 août sur TF1 comporte quelques nouveautés, à commencer par l'îlot de l'exil. L'équipe qui arrivera en dernière position à l'issue du jeu de confort se rendra pendant 24 heures à cet endroit où il n'y a aucune ressource, pas même de l'eau.

Mais LA grande nouveauté de cette saison, c'est la composition des équipes. En effet, pour la première fois dans l'histoire du programme, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji. Ainsi, le nombre de candidats à participer à l'aventure a été revu à la hausse. 24 candidats au total se sont lancés dans la compétition. Lorsque la production a révélé les quatre équipes, des voix se sont élevées. En effet, aucun Breton ne fait partie du casting. Face à la polémique, ALP (Adventure Line Productions) s'est expliquée.

Une mésaventure 2.0

Parmi les candidats de cette nouvelle saison de "Koh-Lanta", Dorian se lance dans la compétition. À 30 ans, il est contrôleur de train à Caen. Il fait partie de l'équipe de l'Ouest aux côtés de François, Diane, Jordy, Brice et Estelle. Athlète et spécialiste du saut de haies, il a été champion de France du 3000 mètres steeple.

Ce jeudi 27 août, Dorian a partagé sur Twitter sa mésaventure 2.0. En effet, le jeune homme a fait savoir qu'il n'avait plus de page Instagram pour partager son quotidien avec sa communauté. "Mon compte Instagram a été supprimé et bloqué temporairement soi-disant parce que je me fais passer pour un autre. Sympa ça !" a-t-il dit. À un jour du lancement de la nouvelle saison de "Koh-Lanta", espérons que l'aventurier pourra de nouveau se connecter avec ses fans.

Mon compte @instagram supprimé et bloqué temporairement soit disant parce ce que je me fait passer pour un autre. Sympa ça ! — Dorian_KohLanta (@kohlanta_dorian) August 27, 2020

Par Clara P