Koh-Lanta, les 4 Terres : François agacé par Estelle, que lui reproche-t-il ? (Exclu)

Le 28 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres". Un premier épisode marqué par les prouesses sportives de Dorian et Brice, mais pas seulement. Marie-France a été la première candidate éliminée de l'aventure dans l'équipe du Nord, victime de la stratégie d'Adrien. Mais avec la sortie médicale de François dans le deuxième volet des aventures de cette nouvelle édition, la candidate a pu faire son retour sur l'île. Elle ne fait cependant plus partie du Nord. En effet, elle représente dorénavant l'équipe de l'Ouest aux côtés, entre autres, de Brice et Diane.

Dans un entretien qu'il a accordé à Non Stop People, François est revenu sur sa sortie médicale. "Je l'ai très mal vécue, pour plusieurs raisons. Déjà la blessure, puis le fait d'être éliminé sur blessure alors que je ne fais pas l'épreuve. Mais le pire de tout, ce qui m'a marqué le plus, c'est que je sors sur blessure, je passe dans une clinique, on m'annonce que l'aventure est finie, et je ne peux pas dire au revoir à mon équipe, à ma famille", nous a-t-il dit.

"Je l'ai remise en place gentiment"

François était très proche de son équipe, plus spécialement de Brice et Diane. Avec Estelle cependant, c'était plus compliqué. "Elle était un peu à part", nous a-t-il confié. Et de poursuivre : "Elle était particulière. Pour moi, elle avait un manque de confiance en elle. Elle voulait se prouver à elle et à nous qu'elle était efficace sur le camp, mais elle était très, très maladroite".

L'aventurier n'a pas hésité à se confronter à elle sur le camp. "Plusieurs fois, je l'ai remise en place gentiment, en tête-à-tête. Je lui ai dit : 'Estelle, ce n'est pas comme ça que tu vas y arriver. Rentre dans le rang, fais un peu comme nous, ne te mets pas à l'écart'. Je pense qu'elle se sentait un peu à part des autres (...) Elle voulait montrer qu'elle était efficace et qu'il ne fallait pas voter contre elle, si un jour il y avait le conseil", a-t-il dit.

