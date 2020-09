Koh-Lanta, les 4 Terres : François blessé, pourquoi son retour en France a été "très dur" (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre sortie médicale ?

François : Je l'ai très mal vécue, pour plusieurs raisons. Déjà la blessure, puis le fait d'être éliminé sur blessure alors que je ne fais pas l'épreuve. Mais le pire de tout, ce qui m'a marqué le plus, c'est que je sors sur blessure, je passe dans une clinique, on m'annonce que l'aventure est finie, et je ne peux pas dire au revoir à mon équipe, à ma famille.

Non Stop People : Qu'est-ce qui s'est exactement passé à la fin de l'épreuve d'immunité ?

François : Je tire la boule noire, donc je ne participe pas à l'épreuve. Je suis spectateur. On arrive à la fin de l'épreuve, je vois mon équipe s'exclamer de joie donc pour moi, ça y'est, ils ont gagné. Je saute de joie sur l'endroit où je suis. Je me rattrape sur mes jambes et là, je sens un gros coup de poignard au niveau de mon mollet gauche. Et quand je rejoins mon équipe, je ne peux plus poser mon pied par terre. Pour moi c'est fini. C'est le pire que je pouvais imaginer sur une sortie.

Non Stop People : Aviez-vous pensé à ce scénario-là ?

François : On n'y pense pas. On se dit : 'On est éliminé à l'issue du conseil, OK, mais le pire qui pourrait nous arriver, c'est sur blessure'. Mais on n'a pas envie d'y croire.

Non Stop People : Vous n'aviez pas de problèmes particuliers au niveau de vos jambes ?

François : Non, rien du tout. Depuis tout le temps qu'on me parle de "Koh-Lanta", on me parle de mes mollets de sportif alors que je ne suis pas sportif du tout. J'ai de gros mollets. Et je me blesse sur l'un de mes atouts, mon mollet !

Non Stop People : Comment s'est passé votre retour en France ?

François : J'étais en arrêt de travail, je ne pouvais pas travailler. Je suis resté au repos à la maison. C'était très, très dur moralement. Ma famille m'a beaucoup épaulé. Je suis quelqu'un de sensible, mais partir comme ça, je n'ai même pas de mots. Pour moi, j'ai abandonné ma deuxième famille. Et ne de pas leur dire au revoir, c'est affreux.

Non Stop People : Encore aujourd'hui, c'est une sortie difficile, ou vous l'avez digérée ?

François : J'y pense, parce qu'on est en pleine diffusion. Mais moralement, ça va beaucoup mieux. J'ai retrouvé mes coéquipiers chez TF1 (NDLR, pour le visionnage du premier épisode). Avec les épreuves que j'ai dans ma vie, ça va.

Non Stop People : Vos coéquipiers ont été très touchés par votre départ, plus particulièrement Brice et Diane. Quels liens avez-vous tissés avec eux ?

François : Avec Diane, le fait que l'on soit du même département, on s'est rapprochés très rapidement. Et Brice, il m'a de suite pris pour son papa. Il m'a dit : 'Tu es mon padre, jamais je ne pourrais voter contre toi. Tu es un bon gars, tu me prends sous ton aile'. En plus, il ressemble physiquement à l'un de mes fils. Donc ça a été tout de suite le fils avec son papa. Il m'a dit des mots très forts. C'est intense ce qu'on a vécu. En peu de temps, je n'y croyais pas.

"Mon fils, c'est un peu mon Ange gardien"

Non Stop People : Pourquoi avoir voulu participer à "Koh-Lanta" ?

François : Je ne suis pas sportif du tout, je suis quelqu'un d'épicurien. J'ai un fils qui est là aujourd'hui et qui ne devait pas être là. Il a eu un grave accident. Il s'est battu dans le coma pendant des mois et des mois pour aujourd'hui être présent avec nous et vivre des moments intenses. Mon fils est fort, il s'est battu. Je peux aussi bien faire que lui. Une des façons de lui prouver, c'est avec "Koh-Lanta".

Non Stop People : Comment a-t-il réagi à votre participation ?

François : Il a vraiment découvert ma participation au dernier moment parce qu'il est sans filtre. Si je lui avais dit que j'ai fait "Koh-Lanta", il aurait sûrement parlé. Il l'a vraiment découvert le soir de la diffusion. Son visage s'est illuminé, il a mis un bandana sur la tête. Quand il m'a vu à la télévision, c'est un truc, vous ne pouvez pas imaginer pour un père de voir son fils avec cette banane-là. Tout ce que j'entreprends pour certaines actions personnelles, c'est lui qui me donne cette force-là. Je ne peux pas échouer, ce n'est pas possible. C'est un peu mon Ange gardien. Je l'ai à côté de moi.

Non Stop People : Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans cette aventure ?

François : L'éloignement de ma famille. Je suis très famille et je savais que ça allait être très compliqué. Et encore une fois, le pire de tout, c'est d'être parti sans avoir dit au revoir à mes coéquipiers.

Non Stop People : Qu'est-ce que cette aventure vous a appris sur vous ?

François : Il faut que je prenne beaucoup plus de recul sur certaines situations, ça c'est sûr.

Par Clara P