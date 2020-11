Koh-Lanta - Les 4 terres : Hadja adresse un tendre message à Bertand-Kamal

Bertrand-Kamal est décédé il y a quelques semaines maintenant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'aventurier de Koh-Lanta continue à marquer les esprits.

Le 24 octobre dernier, le jeune homme quittait le jeu après avoir perdu sur une épreuve à élimination directe. Et ce départ a évidemment beaucoup ému les téléspectateurs qui souhaitaient voir l'animateur de 30 ans remporter le jeu. Il faut dire que Bertrand-Kamal avait toutes les qualités requises pour gagner l'émission. En effet, il était sportif, actif sur le camp et l'aventurier ne cesse de parler de lui comme étant quelqu'un de souriant.

"Je remercie Dieu tous les jours de m'avoir mis sur ton chemin"

Ce mercredi 11 novembre, Bertrand-Kamal aurait fêté ses 31 ans. De nombreuses personnes ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux, et notamment sa "soeur" d'aventure comme il l'appelait, Hadja.

Cette dernière a posté une photo sur son compte Instagram qu'elle a accompagnée d'une tendre légende : "Tu aurais eu 31 ans aujourd'hui, joyeux anniversaire à toi mon frère! On s'était dit qu'on ferait une grosse fiesta car on avait fêté tes 30 ans sur le camp avec un coquillage de riz et des bananes…On était très loin de penser que c'était le dernier anniversaire que tu fêterais aux Fidji loin de ta famille mais heureusement tu as pu le fêter avec nous, ta nouvelle famille!".

Elle ajoute ensuite : "Je remercie Dieu tous les jours de m'avoir mis sur ton chemin, c'est une fierté pour moi d'avoir fait partie de ta vie, tu fais désormais partie de la mienne pour toujours.. Tu as marqué les esprits mon Beka, on ne t'oubliera pas, je ne t'oublierai pas!".

Par J.F.