Koh-Lanta, les 4 Terres - Hadja : ce "rêve" qu'elle a réalisé pour son frère décédé

La date du lancement de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" baptisée "Les 4 Terres" approche à grands pas. Les téléspectateurs ont rendez-vous ce vendredi 28 août pour découvrir le tout premier épisode dans lequel les 24 candidats apparaîtront. Cette année, la production a opéré un grand changement : en effet, pour la première fois dans l'histoire du programme, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji, et ce par régions. Ainsi, le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest feront face à Denis Brogniart pour les premières épreuves du jeu.

Autre nouveauté : l'îlot de l'exil. Lors de la conférence de presse organisée le 15 juillet dernier dans les locaux de TF1, Julien Magne - directeur des programmes ALP (Adventure Line Productions) - en a dit plus sur ce nouveau lieu qui devrait donner du fil à retordre aux aventuriers. "À l'issue des jeux de confort, il y a deux équipes qui vont bénéficier de récompenses, mais la dernière équipe - celle qui terminera quatrième et dernière - sera privée de son campement et devra passer 24 heures sur un îlot perdu au milieu du Pacifique, minuscule, sur lequel il n'y a rien, rien à manger et rien à boire".

Touchée par un drame en 2019

Une fois la date de lancement dévoilée, TF1 a diffusé les portraits des aventuriers de cette saison de "Koh-Lanta, les 4 Terres". L'occasion de découvrir celui d'Hadja, une jeune femme de 28 ans originaire d'Épernay. Handballeuse professionnelle depuis dix ans, elle se décrit comme "une peste" sur le terrain. "J'ai horreur des gens qui sont à moitié là (...) Je suis prête à tout pour gagner 'Koh-Lanta'. Je ne vais pas là-bas pour me faire des amis", confie-t-elle. À noter qu'elle fait partie de l'équipe de l'Est dans cette nouvelle édition.

Le 5 août dernier, lors de l'officialisation de sa participation à "Koh-Lanta", Hadja a fait une confidence intime sur son passé. Elle a ainsi expliqué la raison principale pour laquelle elle a voulu participer à cette aventure. "Un rêve de gamine qui s'est réalisé et quelle belle aventure ! (...) Une énorme pensée à mon frère Maye décédé en janvier 2019 pour qui 'Koh-Lanta' était l'émission à ne pas rater chaque année. J'ai fait l'aventure pour lui, car c'était aussi son rêve", a-t-elle posté.

Par Clara P