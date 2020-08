Koh-Lanta, les 4 Terres - Hadja : comment elle a appris le décès de son frère

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" qui démarre sur TF1. Quelques mois après la victoire de Naoil à l'issue de la précédente aventure, la production a lancé une édition différente des précédentes. En effet, pour la première fois dans l'histoire de l'émission, ce ne sont pas deux, mais quatre équipes qui s'affrontent aux Fidji. Au total, 24 candidats ont participé à l'aventure de leur vie. Parmi eux, Hadja, une jeune femme de 28 ans originaire d'Épernay.

Sur sa page Instagram, l'aventurière - membre de l'équipe de l'Est - s'est exprimée sur cette nouvelle aventure. "C'est avec beaucoup de bonheur que je vous annonce officiellement ma participation à 'Koh-Lanta, les 4 Terres' qui sortira le 28 août prochain à 21h00 sur TF1. Un rêve de gamine qui s'est réalisé et quelle belle aventure !! J'espère que cette saison vous plaira et j'ai hâte de découvrir les épisodes en même temps que vous", a-t-elle posté.

"Comment tu me manques..."

Dans ce même message, Hadja a partagé un souvenir douloureux sur son passé. "Une énorme pensée à mon frère Maye décédé en janvier 2019 pour qui 'Koh-Lanta' était l'émission à ne pas rater chaque année. J'ai fait l'aventure pour lui, car c'était aussi son rêve", a-t-elle continué. Dans une précédente publication postée le 9 janvier dernier, l'aventurière de "Koh-Lanta, les 4 Terres" a rendu hommage à son frère, racontant au passage comment elle a appris la nouvelle de sa disparition.

"Le temps passe si vite... 1 an déjà, j'ai l'impression que c'était hier... En me réveillant pour aller à l'entraînement et que j'ai vu 3 appels manqués de Lamini, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas, mais j'avais encore espoir... Ensuite, c'est Papa qui m'a annoncé la mauvaise nouvelle... Tellement de choses à te dire mon frère, tellement... Tellement dure de vivre sans toi... Tellement difficile de me dire que tu n'es vraiment plus là... Mais que de bons souvenirs avec toi mon frère, je t'aime de tout mon coeur et je ne cesserai jamais de parler de toi... Comment tu me manques", a-t-elle écrit.

