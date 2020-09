Koh-Lanta, les 4 Terres : Hadja victime de racisme, pourquoi ça ne l'atteint plus

Dès la diffusion du premier épisode de "Koh-Lanta, les 4 Terres" sur TF1 le 28 août dernier, Hadja a été la cible de nombreux commentaires sur Twitter. Si le fait de ne pas avoir porté la corde lors du tout premier jeu de confort a agacé des internautes, son comportement vis-à-vis d'Alexandra n'a pas non plus fait l'unanimité. En la qualifiant de "boulet", la candidate de l'Est a été vivement critiquée. Sur Instagram, le 29 août dernier, elle a fait une mise au point.

"Ils ne montrent que cinq minutes de notre journée. Je ne m'acharne pas du tout sur elle (...) Quand je parlais d'elle, c'était sur le camp, pas sur les épreuves (...) Je n'ai rien contre elle. C'est une fille super sympa, qui est arrivée complètement malade, qui n'avait plus de voix (...) Tout ce que j'ai dit, on ne me le force pas à le dire, j'assume. Sur les épreuves, elle a été top", expliquait-elle.

"'Bananina', 'caca', 'négresse'..."

Ce bashing 2.0 ne s'est pas arrêté là pour Hadja. En effet, la candidate de "Koh-Lanta, les 4 Terres" a aussi reçu des insultes racistes via les réseaux sociaux. Une violence qu'elle a dénoncée dans un entretien à l'Union, mais qui ne l'atteint plus. En effet, elle a expliqué avoir été confrontée très tôt au racisme. "Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que moi, je vis le racisme depuis ma naissance. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une surprise, je ne suis même pas en colère en fait, c'est tellement dans la normalité", a-t-elle expliqué. Et de poursuivre : "J'y suis habituée, ça ne m'atteint même plus. J'en ai tellement reçu que j'ai une sorte de bouclier. Mais je suis obligée d'en parler, car il y a plein de gens à qui ça peut faire énormément de mal", a-t-elle dit.

Si elle n'envisage "pas pour le moment" de porter plainte, Hadja ne compte pas laisser cette situation perdurer. "Si ça continue et que je reçois d'autres insultes ou menaces, oui, je le ferai", a-t-elle continué. Sur sa page Instagram, elle a relayé l'interview, accompagnant sa publication du message suivant : "Lorsque j'étais jeune et que l'on m'insultait de "bananina", "caca", "négresse", je me faisais petite et courbais l'échine, car je ne me sentais pas à ma place (...) Cette époque est maintenant terminée ! (...) Gardez la pêche, gardez le sourire, battez-vous et surtout, soyez fier de vous !!"

Par Clara P